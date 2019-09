Andreas Muller è un ballerino italiano conosciuto grazie ad Amici di Maria De Filippi. Era l’edizione numero sedici e alla fine trionfò proprio Andreas, che ha conquistato la fiducia dei professori e l’affetto del pubblico grazie a talento e forza di volontà. Ma aveva solamente 9 anni quando si è avvicinato al mondo della danza, seguendo lezioni di break dance e hip hop nella sua città. Andreas Muller ha commosso i fan per la sua bravura nel ballo, ma anche per la sua storia difficile.

Quando era piccolo infatti i suoi genitori litigavano quotidianamente e lui soffriva molto, fino a quando suo fratello maggiore, Daniel, non si è ammalato di meningite. Il ballerino ha spesso ricordato quel periodo complicato e doloroso della sua vita, svelando che all'epoca si vergognava di avere un fratello invalido, ma ha anche confessato che deve proprio a lui il suo successo.









Quando Andreas Muller aveva 15 anni, infatti, è stato proprio Daniel a chiedergli di ballare e lui ha coltivato così il suo talento. I problemi della sua famiglia e il grande dolore per la malattia del fratello, hanno causato molti problemi ad Andreas, che ha raccontato di aver attraversato un'adolescenza complicata, segnata dall'abuso di alcol. Poi è entrato nella scuola più famosa della tv dove è stato costretto a ripresentarsi ai casting per via di un infortunio e alla fine ha conquistato il titolo di vincitore strappandolo all'amico cantante Riccardo Marcuzzo.





Dopo il talent, poi, Andreas ha iniziato una carriera nel mondo della danza, supportato anche da Veronica Peparini, l'insegnante di Amici che più di tutti ha creduto in lui e con cui ora è felicemente fidanzato. Insieme hanno partecipato all'ultimo tour di Claudio Baglioni e spesso collaborano. Nel 2019, Andreas Muller torna nella scuola di Maria, ma come ballerino professionista della nuova edizione di Amici Celebrities. Andreas, per la cronaca, ha anche lavorato come modello e pubblicato un libro che racconta la sua vita, "I sogni non sono nuvole".







Andreas Muller è nato a Singen, in Germania, da madre calabrese e padre tedesco, il 2 giugno 1996 ma è cresciuto a Fabriano, un paesino in provincia di Ancona. Il ballerino è alto un metro e ottanta centimetri e pesa circa settanta chilogrammi. Sul fronte vita privata, dopo una relazione lunga 7 anni con Maria Elena Gasparini, collega conosciuta proprio nella scuola, nel 2018 è uscito allo scoperto con Veronica Peparini. Che gli ha fatto una romantica sorpresa prima che iniziasse le registrazioni di Amici Celebrities: si è presentata in camerino con un mazzo di rose rosse per fargli il suo in bocca al lupo. Il ballerino ha poi postato una foto del regalo della compagna, scrivendo: “Ore 16:52. Oggi conta solo questo. Ti amo”.

