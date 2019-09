Dopo una lunga assenza Anna Tedesco è tornata nello studio di Uomini e Donne. Un ritorno che ha fatto immediatamente discutere e che rischia di animare e non poco, nelle prossime settimane, il programma di Maria De Filippi. Se da una parte Anna Tedesco è stata accolta alla grande dal pubblico femminile, che l’ha salutata con un lungo applauso, altrettanto non si può dire degli opinionisti. Uno su tutti, Gianni Sperti che non mai ha avuto troppo feeling con Anna Tedesco.

Quest’ultimo ha sempre dubitato della sincerità della donna. Scendendo nel dettaglio, ha più volte affermato di pensare che tra lei e Giorgio Manetti ci fosse qualcosa di più di un’amicizia. Questa idea non è sparita nell’opinionsta, che continua a criticare Anna. A detta di Gianni, i due non sono mai stati dei semplici amici, come loro dichiaravano. Inizialmente, ricordiamo, ci fu una breve conoscenza tra la Tedesco e Giorgio. I due scelseso poi di interromperla e iniziano una grande amicizia. Continua dopo la foto









Ora, nel corso di un’intervista su Uomini e Donne Magazine, non può non dire la sua sull’atteggiamento di Sperti.“Più che un opinionista sembra un inquisitore. Lui dovrebbe giudicare le persone per come si comportano”, dichiara Anna durante la sua intervista. La Tedesco non risparmia un attacco a Gianni, dopo le passate e le ultime critiche da lui ricevute. Continua dopo la foto





Nonostante ciò, la dama continua il suo percorso all’interno del programma, alla ricerca dell’uomo ideale. Ha bisogno di essere amata e di non combattere più da sola, ma soprattutto non vuole al suo fianco una persona possessiva. Intanto, Anna svela anche il motivo per cui non ha iniziato una relazione con Giorgio. La Tedesco fa una confessione riguardante il primo pensiero avuto nei confronti del Manetti. Continua dopo la foto







“Pensavo fosse un marpione, troppo convinto di sé. Un uomo così non mi piace”, ammette Anna, parlando di Giorgio. Poi ovviamente si sono conosciuti meglio e, quando è subentrata la stima, tra loro è nata un’amicizia. Sperando che questa possa essere l’edizione giusta per trovare l’amore, la dama continua il suo percorso all’interno del programma. Dalle anticipazioni, però, non ci sono ancora grandi novità riguardanti le frequentazioni di Anna.

