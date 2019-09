“Tra Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli…”. Linea Verde, quella strana voce sui conduttori

Possibili problemi in vista per la trasmissione di Rai 1, ‘Linea Verde’, in onda il sabato e la domenica, che si occupa dell’agricoltura del nostro paese e delle sue eccellenze. Secondo quanto riferisce il giornalista Alberto Dandolo sul magazine ‘Oggi’, tra i due conduttori Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli non corre buon sangue. Ecco l’indizio che li inchioda.

La promozione mattutina del programma televisivo nelle altre trasmissione Rai è affidata esclusivamente al conduttore pugliese, il quale non accenna mai alla sua collega. Non è chiaro quindi il motivo per il quale sia stata assunta la decisione di apparire in solitario nella pubblicizzazione di ‘Linea Verde’. Potrebbe essere stata la stessa Ingrid ad invitare Beppe a promuovere senza di lei il programma, ma i dubbi a riguardo restano. (Continua dopo la foto)









Eppure le prime puntate di ‘Linea Verde’ sono andate più che bene, collezionando grandi risultati in termini di ascolto. In questo inizio di stagione televisiva, il programma tv in questione è quello che ha registrato il maggior aumento di telespettatori rispetto all’anno scorso. Quindi, un litigio tra i due avverrebbe in un momento non adatto, proprio quando gli italiani stavano manifestando tutto l’apprezzamento possibile nei loro confronti. (Continua dopo la foto)









Durante una conversazione con il blog ‘zerkalospettacolo.com’, Convertini aveva parlato in maniera entusiastica della sua avventura con ‘Linea Verde’, non accennando mai ad aspetti negativi. Anzi, proprio grazie a questa opportunità lavorativa ha potuto coniugare un’altra sua passione: quella del viaggio. Da parte dell’ex conduttrice di ‘Omnibus’ su La7 non si segnalano invece interventi particolari. Occorre quindi attendere il fine settimana per comprendere se tra i due il feeling sia rimasto intatto oppure se inizino ad esserci scricchiolii sul rapporto. (Continua dopo la foto)

Per quanto riguarda la vita privata di Convertini, starebbe insieme ad una persona che al momento resta misteriosa già da diverso tempo. I due addirittura avrebbero iniziato una convivenza, ma il conduttore di Martina Franca (Taranto) non ha voluto confermare. Sul conduttore di ‘Linea Verde’ sono anche circolate notizie su una possibile relazione gay . A questa insinuazione ha risposto così: “Di questo non voglio parlare. Posso solo dire che l’amore non distingue, non discrimina, insegna le sue leggi”.

