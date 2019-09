Al trono over di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano continuano a essere protagonisti. Non certo come coppia, almeno dalle ultime anticipazioni. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, è registrato e tante notizie vengono spifferate giorni o anche settimane prima della messa in onda. Nelle prime puntate, in ogni caso, abbiamo visto un confronto tra Riccardo e Ida, che lo scorso anni avevano anche partecipato a Temptation Island Vip per mettere alla prova il loro rapporto.

Prova fallita: dopo poco si sono detti addio per sempre. Ora sono entrambi di nuovo alla corte di Maria e chissà come andrà a finire, se torneranno insieme o incontreranno l’anima gemella. Dalle ultime, comunque, sembra che entrambi siano decisi a fare nuove conoscenze. Lui, il cavaliere di Taranto, ricomincia da Valentina, una nuova dama del trono over che ha conquistato subito le sue attenzioni. (Continua dopo la foto)









Riccardo e Valentina sono usciti insieme dopo la registrazione di una delle ultime puntata del trono over e sono stati fermati dalla polizia. Seduto al centro dello studio, il cavaliere tarantino ha raccontato cosa è successo dopo essere uscito con Valentina dagli studi di Cinecittà. I due avevano deciso di bere qualcosa insieme per approfondire la loro conoscenza. (Continua dopo la foto)





Ma mentre percorrevano un tratto autostradale, si sono fermati nell’area di emergenza incontrata lungo la strada e sono stati fermati dalla polizia. Riccardo, sempre stando a quanto si legge dalle anticipazioni che circolano in rete, ha raccontato divertito e imbarazzato il frangente in cui ha dovuto spiegare ai poliziotti di essersi solamente fermato a fare due chiacchiere con la dama. (Continua dopo le foto)







“Ci siamo spaventati e ci siamo sentiti come due ragazzini in colpa. Ma ci ha fatto capire che volevamo conoscerci”, avrebbe spiegato Riccardo in studio. E da allora, in effetti, i due si stanno sentendo regolarmente. E Ida Platano? Anche lei dalle ultime sembra aver voltato pagina. Con Armando Incarnato con cui sarebbe già scattato anche un bacio, il primo per lei dopo la rottura con Riccardo.

