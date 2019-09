“Un feeling molto particolare”. Lorella Cuccarini e Marco Columbro di nuovo insieme. E si scopre qualcosa

Marco Columbro e Lorella Cuccarini di nuovo insieme in tv. È successo nell’ultima puntata de La Vita in diretta, il programma oggi condotto da Lorella Cuccarini. “È stato il mio compagno di giochi per anni ed è emozionante averlo qui, a La Vita in Diretta”, ha detto la ex ballerina per presentare il collega. Tra loro due, anche a distanza di anni, l’intesa è enorme. “Ci consideravano una coppia di fatto” scherza la Cuccarini. E Columbro: “Ma non lo eravamo?”. E poi Columbro affronta un tema scottante, che per anni ha appassionato il pubblico. Quale? Quello di una possibile relazione tra lui e la Cuccarini:

"Io e Lorella siamo stati partner in televisione, c'è sempre stato un feeling molto particolare ma non è mai successo nulla". Quindi, se qualcuno aveva sperato di scoprire segreti piccanti dei due, resterà deluso. Marco Columbro e Lorella Cuccarini hanno iniziato a lavorare insieme nel 1989 per uno speciale di San Valentino, "Una sera c'incontrammo". Poi il loro sodalizio è continuato con due edizioni di "Buona domenica", cinque di "Paperissima", quattro di "Trenta ora per la vita" e "La grande avventura", show che celebrava all'epoca i quindici anni di Mediaset. Insomma, erano sempre insieme.









Perfetti, uniti, sincronizzati. Tra di loro c'era un'alchimia speciale che dura ancora oggi, anche dopo tanto tempo. I due hanno anche condotto "Il galà della pubblicità" e "Stelle a quattro zampe". E ancora il varietà del sabato sera "A tutta festa". Prima di approdare in tv, Marco Columbro era un attore di teatro: "Ero un attore di teatro, poi mi chiamarono per fare la voce di un pupazzo, il pupazzo di Mediaset, Five. Io risposi che ero un attore di teatro, che non facevo quelle cose. Poi dissero: 'Guarda che ti pagano bene'. E iniziai così".





Poi, nel 2001 Marco Columbro fu colpito da un ictus e, quando si riprese, tornò al suo vecchio amore, il teatro. "Feci 'Tootsie' dopo l'ictus. Mi resi conto dopo la malattia di avere affinato la mia sensibilità, la mia femminilità. Siccome il personaggio deve apparire come donna, mi dissi che forse potevo provare – ha raccontato Columbro – Accettai perché grazie alla malattia ho affinato una sensibilità per poter fare quel personaggio, altrimenti non sarei stato in grado di farlo".





Era al monastero tibetano Samteng Ling di Graglia, in provincia di Biella, quando un aneurisma cerebrale lo ha colpito. Poi Marco Columbro è andato in coma ma poi per fortuna riuscì a riprendersi. A La Vita in diretta Columbro racconta un episodio della malattia che ha a che fare con la Cuccarini: “Ero ancora in rianimazione. Mi dissero che tu venisti a trovarmi, mi trovasti intubato e svenisti. Immaginate la scena. Dove si trova la forza per risalire? Nella famiglia. E nelle tante centinaia di lettere ricevute dai colleghi, dai fan. Una lettera di un condominio di Verona mi colpì particolarmente, mi dissero che si riunivano tutte le settimane per pregare per me. Questo significa che sei arrivato a toccare il cuore di queste persone”.

