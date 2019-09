Sin da bambino Alberto Urso mostra una passione per la musica che i genitori assecondano facendogli prendere lezioni di piano e di sassofono. Inizia a studiare canto lirico e a soli li 13 anni partecipa al programma sui giovani talenti musicali condotto da Antonella Clerici ‘Ti lascio una canzone‘. Per il giovanissimo Alberto è una grande esperienza, in quella occasione duetta persino con Gianni Morandi cantando ‘Tu che m’hai preso il cuor’.

Alberto Urso continua a studiare e si diploma al conservatorio di Messina con il massimo dei voti. Più tardi ottiene una laurea magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Una volta terminata la sua formazione, il cantante ha deciso di mettersi nuovamente alla prova, entrando a far parte della scuola più ambita d'Italia: quella di Amici. Qui Alberto ha avuto modo di farsi riscoprire per la seconda volta, catturando l'attenzione su di lui alla vittoria del programma.









Il 10 maggio 2019 ha pubblicato il suo primo album in studio Solo, che è stato certificato disco d'oro e che è rimasto in prima posizione nella classifica FIMI italiana per due settimane consecutive. Dall'album è stato estratto il singolo Accanto a te, pubblicato il 20 maggio. A giugno dello stesso anno ha partecipato ai SEAT Music Awards 2019 e a luglio a Battiti Live, pubblicando il 5 luglio il singolo Ti lascio andare. A distanza di pochi mesi dalla vittoria del talent di Canale 5, Alberto torna nuovamente nella scuola insieme a Giordana Angi, ma questa volta nella veste di coach per lla prima edizione di ''Amici Celebrities''.





In un’intervista rilasciata a ‘Chi’ l’ex vincitore di ‘Amici 2019’ ha rivelato di aver sofferto, anche in amore: ‘’Tutti prima o poi abbiamo sofferto, per forza, quando si tratta di sentimenti… Si soffre per la mamma, per la nonna e… E per una donna si soffre e si diventa ogni volta un po’ più intelligenti’’. Nell’estate del 2019 l’ex allievo della scuola di Maria De Filippi è stato paparazzato in dolce compagnia della ballerina Valentina Vernia: ‘’Possiamo intitolare quella foto: “Un grande abbraccio e un piccolo costume”. Quel giorno non avevo il costume da bagno e Mowgli (nome d’arte del ballerino Cristian Bilardi, ndr) me ne ha prestato uno, ma era strettissimo. Comunque, con Valentina in quel periodo ci stavamo sentendo, parliamo di cose spontanee, non c’è bisogno di dire chissà che cosa’’, ha detto Alberto Urso.

E ancora: ''Siamo in una fase di frequentazione, con Vale ci vogliamo un mondo di bene, ma che altro posso dire? Abbiamo caratteri che sembrano opposti, ma non lo sono: lei è buona, generosa, ha valori saldi e ce la mette tutta per arrivare e vuole arrivare, quindi io mi trovo bene con lei. Ecco''.





Valentina Vernia è una ballerina di 23 anni, lei è nata nel 1996a Sassuolo (Modena, Emilia Romagna). La ballerina comincia a lavorare nel suo paese come insegnante e successivamente si trasferisce a Milano, dove scelta per entrare nel corpo di ballo di Dance Dance Dance, noto talent show in onda su MTV. Valentina si fa subito notare e poco dopo entra nel corpo di ballo di X-Factor. Entra ad Amici grazie ad uno stage realizzato dal professore Timor Steffens. Alberto Urso è nato a Messina il 23 luglio 1997. E alto 177 centimetri per un peso di circa 70 chili.

