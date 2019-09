Solo qualche giorno fa sembrava che Ida Platano potesse tornare sui suoi passi con Riccardo Guarnieri. Ora, invece, stando alle anticipazioni, un nuovo colpo di scena. Andiamo con ordine. Dopo la fine della loro storia d’amore e tornata da poco in studio, da single, la dama di Brescia sembrava sicurissima del punto messo alla relazione con il cavaliere di Taranto. Con molta sincerità aveva anche confessato di sentire un’altra persona (Andrea Filomena di Temptation Island) nella prima puntata del trono over.

Poi però sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne Ida ha chiarito che con Andrea non c'è nulla. ("Abbiamo anche parlato di lavoro, perché siamo entrambi parrucchieri, ma niente di più"), ma soprattutto non ha negato di provare ancora un certo trasporto nei confronti di Riccardo. Nell'intervista a Uomini e Donne magazine Ida ha rivelato di non essere affatto indifferente al fascino di Riccardo.









"La prima cosa che mi sono detta quando ho rivisto Riccardo in studio è stata: è sempre bellissimo", ha confessato la dama. E poi: "Non possono negare che averlo davanti ancora mi faccia effetto". Anche Riccardo, in realtà, in puntata era sembrato ancora interessato. Lo aveva notato anche Maria De Filippi. Ma nella registrazione avvenuta il 24 settembre sono cambiate le carte in tavola. Ancora una volta.





Ancora una volta, si sono confermati protagonisti Ida e Riccardo, ma chi sperava si riaccendesse la fiamma rimarrà deluso. Come rivela il sito Il Vicolo delle news, infatti, durante la puntata il cavaliere Armando Incarnato ha raccontato di essere uscito sia con Ida che con Veronica. Ma mentre con Veronica c'è stata soltanto una gita allo zoo e poi lui non l'ha più cercata, con Ida è andata diversamente. I due si sono scambiati un bacio e hanno girato per locali tutta la notte. Fino alle 5 del mattino!







È stato il primo bacio di Ida dopo la rottura di Riccardo. Come ha reagito quest’ultimo alla notizia? Il cavaliere è parso sconvolto ma, interrogato da Maria De Filippi, non ha saputo dire se il suo stato d’animo è frutto di gelosia o se semplicemente prova un senso di possesso per la sua ex fidanzata. Poi, sempre stando alle anticipazioni, Guarnieri ha rifiutato una donna arrivata a corteggiarlo, ma ha concesso un ballo a Valentina, con cui ha deciso di uscire.

