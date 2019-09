Lotta come una leonessa contro il male Carolyn Smith. Prima che una diva, un esempio per tanti che si avvicinano. Lei come tante. Lei vittima di un tumore. Un male che non la piega e che affronta a viso aperto Carolyn Smith che tiene costantemente informati i suoi seguaci su Instagram sull’evolversi della sua malattia. Poche ora fa ha realizzato un video su Instagram per aggiornare tutti sui risultati della sua ultima PET. Le parole di Carolyn hanno rassicurato in parte i fan, nonostante la battaglia sia ancora lunga.

La Smith ha dichiarato: «Ecco le notizie ufficiali (che do io) riguardo la mia salute. Risultato del PET: the show must go on. Good news positive: non ho cellule tumorali in giro per il corpo. Era emozionata! Good news meno positive: il tumore non è andato via e si è risvegliato un po'. Speravo di sentire le parole magiche "È finita la lotta". Sarà per un'altra volta. Io continuerò a combattere in modo positivo e con un sorriso (da domani). Buona serata a tutti!» Dopo aver ascoltato le sue parole il post è stato letteralmente invaso di messaggi di speranza e affetto









La malattia di Carolyn Smith è ancora lì. La giurata di Ballando con le Stelle deve ancora continuare la sua lunga battaglia contro il tumore. I suoi follower hanno lasciato sotto il suo ultimo post Instagram moltissimi messaggi affettuosi. L'attrice Elena Sofia Ricci le ha scritto: «Carolyn sei una guerriera… un esempio! Noi tutti ti siamo grati per questo. Tu così dai tanta forza a chi, come te, è costretto a lottare.





Grazie per la persona che sei e di cui ci fai dono. Mai arrendersi» e un fan ha aggiunto: «Forza Carolyn!! Continua ad essere una tigre!! Vincerai questa battaglia al 100%!! Sei una forza della natura!! Un Grande abbraccio». Carolyn Smith è molto attivissimo sui social: ha un account Twitter, di cui vi lasciamo il link qui, sul quale ha 31000 follower ed è solito condividere video e foto della sua quotidianità.







Su Instagram ha 141mila di follower ed il suo profilo ufficiale è questo qui. Sul suo account condivide scatti che variano da selfie a momenti di vita quotidiana. Carolyn ha anche un sito web ufficiale che vi lasciamo qui.

