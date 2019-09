Uomini e Donne, deve essere stata una registrazione più che movimentata quella di mercoledì 25 settembre. Si sa, nello studio di Maria De Filippi le sorprese non mancano mai, ma in questo caso ce ne sono ben 2. Le spiffera entrambe il sito Il Vicolo delle News, sempre aggiornatissimo sul dating show di Canale 5. La prima anticipazione riguarda un addio: Sara Tozzi ha abbandonato il programma.

Tronista da meno di un mese, la bella modenese classe 1997 ha deciso di lasciare. Durante la registrazione, Sara ha rivelato di pensare ancora al suo ex fidanzato. In particolare, la Tozzi ha scoperto questo sentimento la scorsa settimana, proprio mentre era impegnata nelle esterne con i suoi corteggiatori. In quelle uscite si è resa conto di non avere il cuore libero, dunque la scelta di interrompere il percorso, appena cominciato, a Uomini e Donne.









Un addio, questo di Sara, che ha colto di sorpresa tutti. Ma nel frattempo è già partito il toto nome sulla nuova (o nuovo) tronista di questa stagione. Da un lato c'è chi vorrebbe ex personaggi del programma e dall'altro chi invece vorrebbe che la redazione scegliesse volti nuovi. La seconda spifferata, invece, è un'altra grossa sorpresa e riguarda un matrimonio. È stata Maria De Filippi in persona ad annunciarlo.





Sempre durante la registrazione di mercoledì 25 settembre e proprio a inizio puntata, la conduttrice ha rivelato che Raffaella Mennoia ha sposato Alessio Sakara. Dopo aver dato la notizia delle avvenute nozze del suo braccio destro con lo sportivo e conduttore di Tu si que vales, Maria ha chiesto al pubblico di fare gli auguri alla coppia per il matrimonio da poco celebrato.







Per il momento, però, non si hanno ulteriori dettagli sulle nozze della Mennoia e di Sakara. I neo marito e moglie non ne hanno ancora parlato sui loro social. Raffaella è molto conosciuta al pubblico di Maria. In passato, dal 2007 al 2013, è stata legata a Jack Vanore, anche lui volto del programma. Poi è arrivato Alessio Sakara, campione di arti marziali. Per molto tempo i due hanno nascosto la loro frequentazione e, anche in quel caso, è stata la De Filippi a renderla pubblica nel 2018.

