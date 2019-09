“Momento duro”. Veronica Ciardi lo confessa: ecco perché l’ex gieffina è sparita dalla tv

Da poco Veronica Ciardi è diventata mamma. Il bimbo, avuto dal giocatore della juventus Federico Bernardeschi, con il quale aveva rotto nel 2017 dopo una serie di alti e bassi, ha cambiato la vita dell’ex gieffina. 34 anni, romana, ormai lontana dai riflettori. È stata proprio l’ex gieffina ad aver parlato della sua nuova vita tramite storie di Instagram mentre: “La Tv per me ha rappresentato un pezzo della mia vita, un piccolo pezzo se messo a paragone a tutti gli altri. Risale a 10 anni fa: è stato un periodo meraviglioso ma anche molto duro. Non possedevo molti strumenti per affrontare un post-reality alla mercé di chiunque. Diciamo che questo fu uno dei principali motivi per cui dopo qualche anno, piano piano, mi sono tirata indietro”.

Sempre su Instagram, ha chiarito meglio tutto: "Libera in questo mondo dove quasi tutto sembra volerci rinchiudere in qualcosa di delineato, con una lista della spesa da seguire punto per punto, altrimenti sei out. Ma poi… scritta da chi? Perché? Tutelo la mia libertà, la rivendico".









E ha poi sottolineato di essere davvero felice: "Mi sono presa il tempo e mi sono fatta nel mazzo, a dire il vero. Appena ho cominciato a pormi le domande più profonde, ho iniziato a peregrinare dentro di me, poi fuori, poi oltre. E quando cominci ti rendi conto che non ci sarà fine". Ma chi è la ragazza dell'esterno della Vecchia Signora? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più su di lei. Di fatto rimane nell'ombra fino all'edizione numero 10 del Grande Fratello, il reality show più visto di sempre.









E' in quell'occasione infatti che la 34enne romana doc sale decisamente alla ribalta delle cronache, dopo aver tentato la strada di Miss Italia: nel 2002 partecipò infatti al concorso di bellezza, raggiungendo il primo posto nelle selezioni provinciali, ma la vittoria finale andò ad un'altra miss in gara. Tra le mura della casa di Cinecittà, edizione numero 10 del reality Grande Fratello, la Ciardi ha avuto modo di discutere (anche in modo acceso) e far discutere, soprattutto per i numerosi flirt.







Si è legò in principio a Massimo Scattrella, poi ebbe piccolo flirt con Mauro Marin e infine un rapporto saffico con l’ex playmate Sarah Nile. Questa esperienza l’ha resa famosa al grande pubblico, e ha aperto altre importanti porte nella sua carriera.

