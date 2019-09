“Ho avuto paura”. Platinette, confessione inaspettata: la verità sullo stop in tv

Platinette stavolta parla. La popolare soubrette ha deciso di rompere il silenzio e raccontare durante la prima puntata di Italia sì, i motivi che lo hanno spinto a lasciare la trasmissione. Una confessione inaspettata, che ha accennato a problemi personali e di salute. Nella fattispecie Mauro Coruzzi (nome anagrafico di Platinette) ha dichiarato di essere stato oberato dal lavoro nell’ultimo periodo, situazione che lo ha spinto ad una cattiva alimentazione che si è poi ripercossa sulla sua condizione fisica e mentale. Tuttavia, dopo l’intervento a Italia Sì, è ricomparso in Tv come giudice di Amici Celebrities. Qualcuno ha rilevato un po’ di incoerenza sulle decisioni dell’artista che, intervistato da Fanpage,it, ha chiarito la sua situazione attuale.

Stop a Italia Sì. Platinette si spiega: “Un periodo di lavoro così lungo, di nuovo andata e ritorno Milano-Roma con quel cavolo di treno, cenare male, gli impegni alla radio, portare avanti due collaborazioni con due settimanali… Insomma non stavo più bene, ero ingrassato come un maiale e una sera quando ho avuto serie difficoltà a fare le scale, mi è preso un colpo e mi sono detto: ‘Basta così’”. Continua dopo la foto









Il personaggio televisivo fa sapere di aver avviato una dieta rigida, a cui ha aggiunto diversi esercizi fisici. E Amici Celebrities? C’è una contraddizione? “No, perché c’è una bella differenza. La produttrice storica di ‘Amici’, Maria Gregoretti, mi chiama a fine di luglio, proponendomi di partecipare ad ‘Amici Celebrities‘. Mi è venuto un colpo e le ho detto, scherzando: ‘Ma cosa volete ancora da questa vecchia carampana, dopo dieci anni!’” Continua dopo la foto





“Mi sono fatto spiegare in cosa consisteva il mio ruolo – aggiunge Platinette – e chi sarebbero stati i miei colleghi giudici. Ho subito messo le mani avanti, spiegando che avevo anche un impegno con Liorni che non avrei potuto rispettare perché stavo rivoluzionando la mia vita perché la mia priorità era rimettermi in sesto. Lei mi ha spiegato che avrei fatto solo sei puntate e che la finale sarebbe stata il 30 ottobre”. Continua dopo la foto







Ho accetto perché sono riconoscente a Maria, ho fatto per diversi anni parte di ‘Amici’ e ormai ci capiamo al volo, anche solo con uno sguardo.” Coruzzi dichiara poi che sarebbe disponibile a una presenza più impegnata a Tv Talk, trasmissione del sabato pomeriggio di Rai3, puntualizzando che lo show non prevede alcun compenso.

Ti potrebbe interessare: Charlotte Casiraghi, nuovo look: si presenta ‘così’ e ruba la scena a tutte