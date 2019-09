A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai, ma l’ultimo ha davvero lasciato tutti sorpresi. Il trono classico, così come quello over, è iniziato da pochissimo ma uno dei protagonisti ha deciso di abbandonare il programma. Proprio così: ha lasciato il trono. L’addio nel corso dell’ultima registrazione, come riporta il sito Il Vicolo delle News, sempre aggiornatissimo su quanto accade nello studio di Maria De Filippi, che riporta anche il motivo alla base della decisione di mollare tutto a percorso appena cominciato.

Ma andiamo con ordine. È la neo tronista Sara Tozzi ad aver salutato padrona di casa, colleghi di trono e pubblico. E dire che sembrava molto presa Javier Martinez (il corteggiatore che abbiamo conosciuto come tentatore di Temptation Island). L’intesa tra i due era molto forte, nonostante la segnalazione su di lui e la decisione di lei di non cedere e mandarlo a casa. (Continua dopo la foto)









Ma da cosa è dipesa la scelta di Sara Tozzi di non proseguire l’esperienza a Uomini e Donne, dove avrebbe avuto la possibilità di incontrare l’anima gemella? Questione di cuore, appunto, a quanto pare. Stando sempre alle anticipazioni fornite dal portale Il Vicolo delle News, Sara ha spiegato in trasmissione anche il motivo per il quale ha preso una decisione così importante: starebbe pensando ancora al suo ex. (Continua dopo la foto)





Sara è molto giovane (è nata nel 1997) e durante la registrazione del trono classico di mercoledì 25 settembre ha rivelato di pensare ancora al suo ex fidanzato. In particolare, la Tozzi ha scoperto questo sentimento la scorsa settimana, proprio mentre era impegnata nelle esterne con i suoi corteggiatori. In quelle uscite si è resa conto di non avere il cuore libero, dunque la scelta di lasciare il programma. (Continua dopo le foto)







La domanda ora è: chi prenderà il trono lasciato libero da Sara Tozzi? Al momento non si hanno ancora notizie sulla nuova (o nuovo) tronista di Uomini e Donne. Deve ancora andare in onda la puntata dell’addio di Sara, d’altronde. Ciò che è certo, però, è che dopo questa spifferata si è già scatenato il toto-nome. Da un lato c’è chi vorrebbe ex personaggi del programma e dall’altro chi invece vorrebbe che la redazione scegliesse volti nuovi.

