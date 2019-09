“Il rapporto è rimasto mutilato di qualche anno di mancata frequentazione. Me la sono un po’ persa, ma non mi ha mai accusato di questo. Io non ho avuto mai il coraggio… mi vorrei scusare. Credo di essere mancato in un momento in cui avrebbe avuto bisogno di me”. Sono le parole che Claudio Lippi, 74 anni, ha usato per parlare della figlia Federica nel salotto televisivo di Caterina Balivo, ‘Vieni da me’.

E proprio dopo queste scuse, ecco arrivare in studio, a sorpresa, la bellissima figlia del presentatore, indimenticabile a ‘Buona Domenica’ e a ‘Il pranzo è servito’, Federica Lippi. Federica è nata dall’unione di Claudio e Kerima Simula: i sono sposati nel 1989, ma dopo aver avuto una bambina, Federica appunto, hanno divorziato. Cinque anni di matrimonio si sono conclusi in modo burrascoso, ma evidentemente la loro storia non era destinata a finire. (Continua dopo la foto)









I due, infatti, non molto tempo dopo, precisamente nel 2000, hanno realizzato di non poter fare a meno l’uno dell’altra e hanno ripreso in mano le redini del loro rapporto e, con gioia, hanno accolto anche un nuovo arrivo in famiglia: Mya Summer, figlia di Federica e, quindi, nipote della coppia. Tornando alla recentissima ospitata di Federica in tv, papà Claudio ha voluto chiederle scusa anche guardandola negli occhi. (Continua dopo la foto)





“Noi non amiamo programmi in cui si scrivono le lettere, ma non sono mai riuscito a dirti di averti lasciata un po’ sola con la mamma, che è stata splendida. Forse anche per questo sei cresciuto con un mito del papà che così mito non era”, ha detto alla bellissima figlia, che gli somiglia in modo sorprendente. Il conduttore ha anche aggiunto di voler lavorare con lei, ma non per raccomandarla: per portare avanti un discorso insieme. (Continua dopo le foto)







“Mi è mancato, ma ho capito che lavorava. E lo faceva anche per me. A me non è mancato nulla, se non la sua presenza”, ha poi sottolineato Federica di fronte a un Claudio Lippi molto emozionato. Poi un’altra sorpresa: un messaggio dalla moglie Kerima che l’ha fatto definitivamente abbandonare al pianto: “Siamo ancora qui, che fortunati che siamo. Sono contenta che siamo ancora qui. Io, te, Federica e Mya. Sappi che ci sarò sempre per te. Tu hai un entusiasmo migliore di quello di 36 anni fa. Sei un brav’uomo, sei di cuore e ti voglio bene. Non piangere, sorridere e crederci sempre”.

