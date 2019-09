“Davide, vuoi sposarmi?”. E scatta il bacio: la dolcissima proposta di nozze in tv

Enrica Bonaccorti è tornata da poco in tv con un nuovo programma in onda sul canale 8. In onda dal 9 settembre scorso (dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 17,30), si chiama ‘Ho qualcosa di dirti’ e in ogni puntata la padrona di casa dà voce alle storie di chi deve dire qualcosa di importante a qualcuno, tra rivelazioni, scuse, ringraziamenti e segreti. E pure proposte di matrimonio, come è successo nell’ultimo appuntamento.

Per chi non lo conoscesse, è un programma che si svolge in un'accogliente caffetteria e che coniuga due diversi aspetti. Quello del racconto, con cui la Bonaccorti approfondisce, attraverso le interviste, la storia dell'ospite protagonista, e quello del reality tradizionale, che permette ai telespettatori di seguire il momento della rivelazione. In ogni storia, due per ogni puntata, c'è un "prima dell'incontro" e un "dopo l'incontro" con la formula di rito "Ho qualcosa da dirti".









'Ho qualcosa da dirti', che è prodotto da Ballandi Arts per TV8 ed è ispirato al format inglese 'I've got something to tell you', rappresenta il ritorno dopo tanti anni di Enrica Bonaccorti al timone di un programma quotidiano. Matrimonio, si diceva in apertura. Tra Davide e Vincenzo. Sì, perché dopo aver raccontato le storie di Gioele, nato Barbara, e quella di Desiré e Samantha, la conduttrice ha assistito alla proposta di nozze tra due ragazzi.





Ospite della caffetteria televisiva di Enrica è Vincenzo, ragioniere 32enne di Capua che, dopo 13 anni di fidanzamento e 9 di convivenza, ha deciso di dichiarare tutto il suo amore al compagno Davide, 40 anni. Quest'ultimo era convinto di partecipare a una gara di pasticceria. E invece… "13 anni che stiamo insieme, 13 anni d'amore", ha esordito Vincenzo leggendo a Davide una lettera.







“Posso assicurarti che l’amore che provo per te sarà sempre assoluto, puro e sincero. Che ogni mattina quando mi sveglio e ti vedo accanto a me nel nostro lettone mi sento davvero fortunato perché sei vicino a me”. Poi la formula di rito e la proposta: “Davide, ho qualcosa da dirti: vuoi sposarmi?”. Il bacio e poi un’altra sorpresa: i genitori di Vincenzo hanno fatto il loro ingresso in studio per festeggiare la coppia.

