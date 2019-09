“Che errore…”. Il più grande dolore di Rita Dalla Chiesa: “Sono stata malissimo”

Confessioni a 360 gradi al settimanale ‘NuovoTv’ da parte della giornalista e conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa. Impossibile non soffermarsi sull’ex amore della sua vita, il compianto Fabrizio Frizzi. La donna ha parlato così del conduttore deceduto nel marzo 2018: “Era l’amico della notte. Mi chiamava molto tardi e mi invitava a mangiare i cornetti, che lasciava sotto casa per me e mia figlia Giulia, che all’epoca era piccola. Cercava di conquistare il mio cuore”.

Ma uno dei dolori più forti dal punto di vista lavorativo è giunto quando è stato costretta a dire addio al programma di Rete4, ‘Forum’: “L’ho lasciato per orgoglio perché mi era stato detto che sarebbe stato chiuso. Ho commesso l’errore – prosegue la Dalla Chiesa – di non chiedere spiegazioni ai vertici Mediaset. Per quello strappo sono stata malissimo”. (Continua dopo la foto)









La figlia del generale Carlo Alberto, vittima di mafia, attualmente è opinionista del programma di Rai1, ‘Italia sì’. La Dalla Chiesa, che si ritiene essere stata “adottata dalla Rai”, si complimenta con il conduttore Marco Liorni e non solo: “Fino a qualche tempo fa pensavo che non ci potessero essere amicizie reali nel mondo dello spettacolo, ma oggi qualcosa è cambiato: ho trovato due persone splendide, ossia Marco Liorni ed Eleonora Daniele”. (Continua dopo la foto)





Entrando nel dettaglio del suo ruolo svolto all’interno del programma, la Dalla Chiesa è saggio-consigliere insieme alla riconfermata Elena Santarelli ed alle new entry Adriano Panatta e Manuel Bortuzzo. Ma di cosa parla concretamente ‘Italia sì’?. Si tratta di un programma che dà spazio libero, dove c’è la presenza di persone comuni che raccontano le proprie vicende personali, ritenute importanti nella loro vita, oppure denunciano fatti o si soffermano su determinate problematiche. Liorni, oltre ad essere conduttore, è anche l’ideatore del programma; spettano a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Adriano Panatta e Manuel Bortuzzo i dibattimenti sulle tematiche sviscerate nello studio. (Continua dopo la foto)





La 72enne giornalista originaria di Casoria si era concesso anche ad un’altra intervista qualche ora prima all'”Huffington Post’. Qui aveva rilasciato delle dichiarazioni forti: “Se fosse per me sparirei dalla tv – afferma Rita Dalla Chiesa -. Oggi la guardo più da spettatrice. Ma non si può sparire”. Poi la stoccata a Chiara Ferragni sul film: “E’ terribile questa cosa. Se è stato visto, è un fenomeno sicuramente e qualche sociologo ce lo spiegherà. Io francamente il fenomeno Ferragni non lo capisco. Lei deve essere sicuramente un genio che si è creata un impero di lavoro – conclude Dalla Chiesa -, ma chi va a vedere un film sulla Ferragni, lo capisco meno”.

