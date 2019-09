A ‘Detto Fatto’ è andato in scena un altro siparietto subito ripreso da siti e giornali. Già, questa seconda edizione dello show capitanata dalla bella e brava Bianca Guaccero appena cominciata sta già dando parecchio da parlare. Solo qualche giorno fa i rumor sui presunti attriti tra la conduttrice e una delle new entry della stagione erano ripartiti a bomba dopo quel fuori onda che non è sfuggito ai telespettatori.

Stiamo parlando del rapporto tra Bianca e Guillermo Mariotto, lo stilista di Gattinoni che, com’è ormai noto, insieme a Carla Gozzi ha sostituito l’amatissimo Giovanni Ciacci nello show. Torniamo indietro di qualche puntata. Tutto è iniziato quando Mariotto ha criticato duramente uno sketch della presentatrice e del comico Gianpaolo Gambi sulle coppie che si lasciano. “Che disastro che siete, lei come si chiama scusi – ha chiesto rivolgendosi al comico – Gandhi? Cosa ci fa lì? Cosa ci fai in questo programma, cosa c’entri? Questi sketch li scrive lei? Chi glieli passa?”. (Continua dopo la foto)









Un commento pungente che ha visibilmente innervosito la Guaccero. Che a quel punto non ha resistito e gli ha chiesto: “Mariotto invece lei cosa ci fa là?”. E lui, col sorriso: “Vi guardo, vi controllo, vi osservo, vi annuso!”. Ma quando Bianca ha lanciato la pubblicità, Mariotto, convinto che il suo microfono fosse staccato, ha detto, probabilmente rivolgendosi alla conduttrice: “Ma lei cerca rogna?”. (Continua dopo la foto)





Tornato in onda ‘Detto Fatto’, però, è sembrato tutto sotto controllo. Ora, come anticipato, un nuovo siparietto tra i due. È successo durante il tutorial di Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, quando Bianca Guaccero ha chiesto a Mariotto: “Cosa pensi di Giovanna?”. E lui ha replicato: “Capisco Amadeus, la sposerei anch’io, è la moglie perfetta”. (Continua dopo le foto)







A quel punto la padrona di casa di ‘Detto Fatto’ gli avrebbe chiesto con una punta di ironia: “E io? Lei è sposata, io invece sono single. Non vorresti sposare me? L’amore non è bello se non è litigarello…”. E Guillermo Mariotto, dopo un attimo di sorpresa: “Bianca Guaccero ci prova con me… Ci penserò, domani ti do una risposta”. “Non c’è fretta”. è stata la risposta della conduttrice. Voi come interpretate questa ‘gag’? Stando sempre ai rumor sui loro presunti rapporti tesi, ha più il sapore di una pace fatta o soltanto di una tregua?

