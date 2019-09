Tina Cipollari l’aveva detto: è ora di mettersi a dieta. E così, come svelavano già le anticipazioni, la Vamp di Uomini e Donne, 53 anni, stanca delle frecciatine di Gemma Galgani e visibilmente ingrassata rispetto al passato, ha chiesto e ottenuto una nutrizionista e una bilancia in studio per pesarsi tutte le settimane e arrivare all’obiettivo di perdere peso entro Natale.

Maria De Filippi ha preso la palla al balzo e, nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda ha invitato una nutrizionista, Emanuela Cansaldi, per permettere alla storica opinionista del dating show di iniziare questo percorso di dimagrimento e dunque una dieta. La conduttrice ha quindi chiesto di portare una bilancia in studio e Tina, dopo un’iniziale reazione di stupore (“Ma è per me!”), non si è sottratta alla prova che ha messo nero su bianco il suo peso attuale. (Continua dopo la foto)









Prima di procedere alla prova della bilancia, Tina Cipollari ha parlato con l’esperta delle sue abitudini alimentari. La sua giornata tipo? “Sono mattiniera quindi faccio colazione intorno alle 7 con una ciambella, un maritozzo con la panna o qualche cornetto. Non bevo il latte perché sono intollerante, preferisco dei succhi di frutta o qualche spremuta”, ha detto la Vamp. Ma non è finita qui. (Continua dopo la foto)





“Alle 9.30 mangio la pizza con la mortadella o con altri salumi. Mangio tutti i giorni la pasta ben condita e un secondo ma non faccio un largo consumo di verdure”, ha aggiunto Tina. E Maria: “Sei magra considerato quello che mangi!”. Poi è arrivato il momento tanto atteso: la Cipollari è salita sulla bilancia. Ma ha messo subito le mani avanti: “Solo il vestito con tutte queste paillettes pesa 10 chili”. (Continua dopo le foto)







Il responso della bilancia è stato di 84 kg. Tina Cipollari, che è alta un metro e sesssantaquattro centimetri, dovrà perderne circa 25 per tornare al suo peso forma. E inoltre “dovrebbe cambiare le sue abitudini – ha detto la nutrizionista la Cansaldi – Potrebbe dimagrire fino a pesare 60 chili senza soffrire troppo. I carboidrati vanno bene ma in determinati orari e sempre abbinati a delle verdure”. Tina ha accettato la sfida: ogni settimana si peserà in studio.

“Non è umana”. Amici Celebrities, Laura Torrisi sconvolta dopo l’incontro con Maria De Filippi. La confessione della ex moglie di Pieraccioni