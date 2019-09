“È successo tre giorni dopo le nozze”. Lorena Bianchetti, il dramma e le lacrime in tv

Lorena Bianchetti ospite negli studi di Storie Italiane. La nota conduttrice tv di casa Rai ha raccontato la sua nuova vita da mamma, dopo l’arrivo della piccola e splendida Estelle e si è raccontata a cuore aperto. Ricordando i momenti più belli del suo matrimonio con Bernardo De Luca e dell’arrivo figlia.

“Una bambina speciale – esordisce la Bianchetti parlando con Eleonora Daniele – come tutte le mamme pensano dei propri figli, ma vedere quegli occhioni spalancati, i suoi sorrisi… ti rimette davvero al mondo”. Lorena Bianchetti parla di vero e proprio miracolo: “Stamane io me la baciavo sul letto, ci giocavo e mio marito mi ha chiesto “quanto la ami?”, e io gli ho risposto “non lo so”. Mio marito geloso? In questo sono molto attenta, perché comunque non bisogna dimenticare il proprio partner e lo stesso non deve dimenticare la moglie”. (Continua a leggere dopo la foto)









La conduttrice diventata mamma il 5 marzo.

L’annuncio era arrivato via Instagram proprio dal profilo della Bianchetti, che aveva pubblicato uno scatto tenerissimo e un messaggio commovente. Nella foto si vedeva un fiocco nascita rosa a forma di stella e con tanti cuoricini, in cui spiccava la frase: “Benvenuta Estelle”.

La conduttrice di ‘A sua immagine’, inoltre, ha spiegato di essere la donna, la moglie e la mamma di amici grazie al fatto di essere cresciuta in una famiglia umile che le ha trasmesso valori soldi e importanti. (Continua a leggere dopo la foto)





”Sono stata molto fortunata, ho avuto una famiglia molto speciale. Mi ha insegnato il senso dell’onestà, cioè a guardare tutto con onestà e trasparenza. Sono stata in diretta la domenica della morte di mio padre. E’ stato difficile ma è stato l’ultimo regalo che ho fatto a mio padre. Ero felice di concretizzare quella che era stata la sua testimonianza. I miei genitori hanno fatto. Un esempio di umiltà, passione è quello che ho sempre applicato nel mio lavoro”. (Continua a leggere dopo la foto)





Poi il ricordo del padre, scomparso tre giorni dopo le nozze. La conduttrice si è commossa ricordando l’uomo a cui è stata legatissima per tutta la vita. “È mancato tre giorni dopo il matrimonio. Sono felice che ci sia stato. E’ già stato un dono. I disegni del cielo sono buffi e bizzarri. Dovevamo partire per il viaggio di nozze e quel giorno è volato in cielo. Lo strappo per noi è stato fortissimo. Quando perdi un amore così grande non scompare mai il dolore, impari a conviverci. Una felicità piena è più difficile. Ma vive dentro di me ogni volta che ne ho bisogno”.

Gabriel Garko, paparazzata-bomba. Al bar in dolce compagnia: beccato