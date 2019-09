“Mi mancherai”. Gessica Notaro: un lutto sconvolge la sua vita

Un lutto ha sconvolto la vita di Gessica Notaro, la ragazza aggredita con l’acido dal suo ex. Sul suo profilo Instagram ha annunciato ai suoi fan la perdita del suo cane, Ziggy. In un lungo post ha spiegato come è avvenuto il tragico incidente che le ha portato via il suo chihuahua. La Notaro è diventata ormai uno dei personaggi noti della televisione, nonostante la sua notorietà non sia propriamente da ascriversi al mondo dello spettacolo, nel quale è entrata di sponda, trovandosi più volte a parlare in varie trasmissioni televisive della vicenda che l’ha vista protagonista.

Il suo ex compagno, Edson Tavaers l'ha aggredita con l'acido in pieno volto. Gessica, quindi, è una donna forte, una donna che sa cosa significa soffrire e affrontare il dolore, ma la perdita di un animale è comunque uno dei momenti più difficili da affrontare, soprattutto quando avviene improvvisamente.









Ziggy, il suo chihuahua di cui pubblica una foto con accanto un lungo messaggio per ricordarlo e per scusarsi con i suoi fan, è scomparso in seguito ad un incidente, come è lei stessa a spiegare sul suo profilo Instagram: "Oggi se ne va una colonna portante della mia famiglia. Per via di un tragico incidente".





"Scusate in anticipo se non mi sentirete per un po' ma onestamente e' stato un fulmine a ciel sereno e non ho voglia ne' di fare ne' di dire niente. Solo che ci mancherà' tantissimo averlo qui fisicamente anche se so che il suo spirito e la sua energia rimarranno con noi. Buona nuova vita mio piccolo grande Ziggy. Per me sei e sarai sempre il chihuahua più bello del mondo".







Il dolore per questa perdita è stato così forte da spingere la showgirl riminese a preannunciare il fatto che potrebbe non essere attiva, come sempre sul suo profilo, dal momento che non sente di poter gioire e ridere, senza affrontare questo lutto nella maniera giusta. Tutti sanno quanto è devastante perdere un cane: tutti sanno, o almeno che ne ha avuto almeno uno, che il dolore per la perdita può essere equiparato senza dubbio a quella di un membro della propria famiglia.

