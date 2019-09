Chiara Giordano deve la sua fama alla lunga storia d’amore con l’attore Raoul Bova. I due sono stati insieme 13 anni e dal loro matrimonio sono nati due figli Alessandro Leon e Francesco. Nel 2013 la coppia scoppia a seguito di una crisi che ha spinto Bova nelle braccia di Rocio Munoz Morale, sua compagna e madre di Luna e Sophia.

Roaul è stato monto criticato per aver lasciato Chiara Giordano, ma lo stesso attore, in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, aveva raccontato la sua verità: ’’La cosa che mi dà più fastidio è essere considerato il classico uomo che lascia la moglie per una più bella, per una più giovane. Ok, Rocìo è giovane, ma in quel momento mi sono sentito attratto dalla persona che è. Ed è una gran bella persona’’. (Continua a leggere dopo la foto)









‘’Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma il non provare più amore’’, aveva concluso l’attore nell’intervista rilasciata nel 2017 a Vanity Fair. Sempre discreta e molto attenta a preservare la propria famiglia, Chiara Giordano non lavora nel mondo dello spettacolo e non ha mai desiderato farne parte. Nel 2019 è entrata a far parte del cast di ‘’Amici Celebrities’’ e in questa occasione ha parlato del difficile momento che ha passato a causa della separazione del divorzio da Raoul Bova. (Continua a leggere dopo la foto)





“In un periodo particolare in cui mi trovavo molto esposta, con la mia vita buttata in piazza, cercavo un posto dove nascondermi – ha raccontato Chiara alle telecamere di Maria De Filippi -. Provavo un sentimento di vergogna, guardavo i miei figli e pensavo di avere sbagliato tutto”. Oggi Chiara Giordano è nuovamente felice. Nel corso degli anni è riuscita a recuperare il rapporto con Raoul Bova per amore dei figli e ha capito di bastarsi da sola, pensando molto di più a se stessa. (Continua a leggere dopo la foto)







“Adesso ci sono io – ha svelato -, prima pensavo di dovermi dedicare a un’altra persona che era più importante di me. Quindi ho tirato fuori la ballerina”. Fin da piccola ha molte passione ma tra tutte spicca quella per gli animali. Un’amore che la spinge a frequentare l’università: una scelta professionale di successo che l’ha portata a coronare il suo grande sogno. Nata a Milano il 5 agosto 1973, figlia di due avvocati, Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace, Chiara Giordano è alta 172 centimetri e pesa circa 58 chili.

