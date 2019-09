Cristina Donadio è un’attrice italiana di cinema e tv ma anche di teatro, che ha rappresentato i suoi inizi, nota al grande pubblico per aver vestito i panni di Scianel in ‘Gomorra’. Dopo aver concluso gli studi, infatti, Cristina si dedica alla carriera e quando Giuseppe Gleijeses, attore e regista, la porta con sé a un’opera teatrale ed è in quel momento che scatta qualcosa dentro di lei e capisce di voler diventare un’attrice professionista. Fa così da gavetta a Nino Taranto ed è sempre più convinta che il teatro è il posto che più le appartiene.

L’abbiamo vista, per esempio, mentre a teatro l’abbiamo vista ad esempio in ‘Piccola suite in blu minore’, ‘Cunto de augas’, ‘Il dolore della guerra’ e ‘Opera di periferia’. Il suo debutto al cinema arriva con il film ‘Il regno di Napoli’, nel 1978, a cui seguono numerosi film. Tra gli altri ricordiamo ‘I vesuviani’, ‘La festa perduta’, ‘La pelle’, ‘Chimera’, ‘L’era legale’, ‘Animali che attraversano la strada’. (Continua dopo la foto)









Ma Cristina Donadio, come detto, è famosa per aver interpretato a partire dal 2016 Annalisa, meglio conosciuta come Scianel, in ‘Gomorra’. Perché questo soprannome? “Perché la madre aveva una bancarella di profumi: Scianel è il soprannome, nessuno la chiama Annalisa. Ragiona come un uomo ma usa strategie femminili. Il look è studiato: di giorno porta tute di ciniglia ma la sera si veste da pantera per giocare a poker”. Nel 2019 viene poi annunciata la sua partecipazione ad ‘Amici Celebrities’ dove gareggia con la squadra bianca capitanata da Giordana Angi. (Continua dopo la foto)





Per quanto riguarda la vita privata, Cristina Donadio è diventata mamma da giovanissima, a 16 anni. L’attrice ha sposato il padre del bimbo, Antonio, salvo poi divorziare 2 anni dopo. Poi conosce Stefano Tosi, attore di teatro con cui convola a nozze. Un matrimonio da favola finito quando un tremendo incidente stradale si porta via lui a soli 29 anni. Cristina Donadio ne aveva 27. Il figlio Antonio (detto ‘Chicco’), che è nato il suo stesso giorno, il 7 novembre, l’ha resa nonna di 3 nipotini e vive con la sua famiglia ai Caraibi, dove l’attrice vola quando può. (Continua dopo le foto)





Cristina Donadio è nata a Napoli, dove tuttora vive, il 5 novembre 1960. È alta circa centosessantasette centimetri per un peso di sessantatre chilogrammi. Nel 2016, durante le riprese di ‘Gomorra’, ha scoperto di avere un tumore al seno ma come raccontato in un’intervista a Io Donna ha tenuto riservata questa notizia: “Quando l’ho scoperto l’ho tenuto nascosto a tutti e mi sono andata ad operare nei 4 giorni di stop del set per poi tornare subito al lavoro dopo quella piccola convalescenza”. Oggi, da quanto si legge in rete, attualmente non è dato sapere se Cristina Donadio abbia un fidanzato o meno.

Giordana Angi: età, altezza, peso, fidanzata