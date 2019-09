Successo per il debutto della versione vip di Amici. La prima puntata, condotta da Maria De Filippi, ha visto sul palco i volti noti dello spettacolo darsi battaglia attraverso prove di ballo e canto. Così come il format del talent impone, a gareggiare sono due squadre, quella dei Blu e quella dei Bianchi. La prima capitanata dal tenore messinese Alberto Urso, la seconda da Giordana Angi rispettivamente vincitore e seconda classificata della scorsa edizione del talent.

La squadra Blu, guidata da Alberto Urso, è formata dall'ex giudice di MasterChef Italia Joe Bastianich, il principe Emanuele Filiberto di Savoia, l'imitatrice Francesca Manzini, l'attore di fiction Raniero Monaco di Lapio, l'ex compagna di Leonardo Pieraccioni Laura Torrisi e l'ex moglie di Raoul Bova Chiara Giordano.









Nei Bianchi (guidati da Giordana Angi) ci sono Filippo Bisciglia e la fidanzata Pamela Camassa, l'ex rugbista Martin Castrogiovanni, l'attrice di 'Gomorra' Cristina Donadio, l'ex calciatore Ciro Ferrara e l'attore Massimiliano Varrese. A giudicarli il trio Platinette – Giuliano Peperini – Ornella Vanoni. Martin Castrogiovanni è stato il primo ad abbandonare il gioco "sacrificandosi" in una sfida contro Filippo Bisciglia.





Il conduttore di Temptation Island è uno dei concorrenti più temuti e per questo candidato all'eliminazione dalla squadra avversaria, grazie alla clausola "salva-spettacolo" di questa edizione che permette al potenziale eliminato di sfidare un compagno di squadra ritenuto meno forte. La produttrice Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, ha lasciato lo show soddisfatta comunque di aver ballato, neanche male, in prima serata su Canale 5 dopo una sfida che l'ha vista contrapposta al principe Emanuele Filiberto di Savoia, molto a suo agio in tutta la puntata sia nelle vesti di cantante.





In queste ore Alberto Urso è tornato sui social e ha sorpreso per una dedica speciale fatta a Giordana Angi: “E se il mondo combatte, io invece mi aggrappo a te, all’amore mio per te, che cura ogni ferita, che semplifica la vita”. Una frase che ha scatenato un gossip, anche se in molti sanno benissimo che tra i due non ci potrà mai essere niente. Alberto Urso è fidanzato con l’ex di Amici Valentina Vernia, mentre Giordana, come spesso raccontato da lei stessa, è attratta dalle donne. Ma l’amicizia spesso è molto di più, e quella tra Giordana e Alberto è davvero preziosa.

