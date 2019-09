Scintille in tv tra Iva Zanicchi ed Alba Parietti. Tutta colpa di Matteo Salvini

Uno scontro colpo su colpo quello andato in scena tra Iva Zanicchi ed Alba Parietti durante la puntata di domenica scorsa di ‘Live non è la D’Urso’. Tema del litigio l’ex ministro degll’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. La cantante ed attrice 79enne ha difeso a spada tratta l’ex vicepremier: “In realtà non ha bisogno di un avvocato difensore. L’ho visto a lavoro in Europa. Non si può accusare di essere un vagabondo, anzi è uno che lavora moltissimo.

La Parietti però ha duramente contestato Salvini: “Ad agosto ha deciso di sfasciare il governo, poi però vorrebbe inciuciare con le stesse persone con cui ha rotto”. La Zanicchi ha proseguito ergendosi come sponsorizzatrice del numero uno del Carroccio: “Mi ha presentato suo figlia e l’ho visto veramente affettuoso, un padre carino. Per me quel che dice Alba Parietti non è condivisibile”. Poi l’Aquila di Ligonchio si è letteralmente scagliata contro la showgirl torinese, accusandola di essere comunista. (Continua dopo la foto)









“Io consiglio ad Alba Parietti di fare politica, è molto preparata”, ha affermato Iva Zanicchi, che ha proseguito: “Deve essere contenta, ma che non attacchi Salvini. I suoi compagni sono al governo, i veri comunisti. Magari faranno benissimo”. (Continua dopo la foto)





Grazie anche al pesante battibecco tra le due protagoniste, la puntata della trasmissione condotta da Barbara D’Urso ha conquistato dei risultati eccezionali in termini di audience. Al culmine dello scontro ci sarà stato un chiarimento tra Iva Zanicchi ed Alba Parietti, grazie all’eventuale mediazione di Salvini? Non ci è dato sapere se le due litiganti abbiano avuto un confronto alla fine della trasmissione. Effettivamente, tenendo conto della visione politica completamente opposta, raggiungere un compromesso o una tregua appare decisamente complicato ed utopistico. (Continua dopo la foto)





Ma cosa ha fatto recentemente in televisione Alba Parietti, prima di diventare opinionista di ‘Live Non è la D’Urso’?. Due anni fa è stata concorrente di ‘Ballando con le Stelle’, il programma in onda su Rai 1. Dal 2013 al 2014 è stata opinionista di ‘Quelli che il calcio’ e nel 2015 opinionista di ‘Announo’ su La7. E Zanicchi? È stata opinionista sia del ‘Grande Fratello’ 2019 che giurata di ‘All Together Now’. Nel 2018 ha recitato una parte nel settimo episodio della serie tv ‘L’ispettore Coliandro’.

