“Solo l’intimo…”. Caterina Balivo, la confessione sulle sue ‘abitudini igieniche’ lascia i fan perplessi

Caterina Balivo è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico: con il suo programma Vieni da me, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, Caterina entra nelle case degli italiani. Dopo anni e anni al timone di Detto Fatto (oggi passato nelle mani di Bianca Guaccero), dalla scorsa stagione la Balivo è passata alla rete ammiraglia con un nuovo show che si ispira a The Ellen DeGeneres Show. Un programma molto vario nel quale si affrontano moltissimi temi con interviste, giochi e gag.

Essendo una vip, come ogni vip che si rispetti, anche Caterina Balivo ha partecipato alla Milano Fashion Week e con il suo look elegantissimo, alla sfilata di Luisa Spagnoli, ha avuto tutti gli occhi puntati addosso. Raggiunta dai microfoni di un noto sito italiano ha così commentato la seconda stagione del suo programma: “Siamo molto contenti della seconda edizione di Vieni da me, stiamo raccogliendo i frutti di una lunga stagione”. Continua a leggere dopo la foto









E ha aggiunto: “Cominciare da zero, dalle grafiche ai contenuti, un programma su una generalista, su Raiuno, che è una rete dove ci sono programmi longevi non era una scommessa facile, pare però che l’abbiamo vinta. Quest’anno siamo partiti più sereni, consolidando le cose che avevamo lo scorso anno, inserendo però ogni settimana una novità in più!”. Ovvio, lo scorso anno Caterina Balivo era un po’ in pensiero e aveva un po’ di ansia perché non sapeva come avrebbe reagito il pubblico al nuovo programma. Continua a leggere dopo la foto





“I look rispecchiano molto come ci si sente e quindi mi piace alle 14:00 osare con un look che non ti aspetti – ha detto la Balivo a Fanpage – perché a quell’ora dovresti avere una t-shirt bianca, dei jeans, ballerine. Invece a volte mi piace essere vestita alcune volte per le ore 21:00!”. Già, la Balivo ha un debole per la moda e non riesce a resistere alla tentazione di indossare l’abito dei suoi sogni anche alle 14. Ma nel corso dell’intervista Caterina Balivo ha anche svelato una sua abitudine che ad alcuni è sembrata discutibile. Continua a leggere dopo la foto





L’abitudine in questione ha a che fare con l’igiene. “I look ormai con i bambini non si scelgono più mi è capitato di indossare un capo anche per due o tre giorni, cambiando solo l’intimo, senza vergogna proprio, perché magari non avevo tempo per pensare a cosa mettere!”. Insomma Caterina Balivo cambia regolarmente solo l’intimo. Ma in fondo c’è da capirla: dove lo trova il tempo per lavare sempre tutti i vestiti contando che, oltre a essere una conduttrice, è anche mamma di due bambini?

