“Ecco perché sono sparito”. Corrado Tedeschi svela perché non lo si vede da anni in tv

I suoi programmi raggiugevano punte superiori al 35% di share. Simpatico, docile, intelligente e brillante. Doti che però non sono basate a Corrado Tedeschi per guadagnarsi il piccolo schermo. Un dolore ben presente nell’anima del condutture cha adesso racconta la sua verità. In scena con Debora Caprioglio nell’Amore mio aiutami che fu di Alberto Sordi, al Manzoni di Roma, l’artista ligure è stato intervistato dal quotidiano Leggo a proposito della relazione che lo lega al teatro e alla televisione, mezzo da cui latita da alcuni anni.

“Nel teatro si lavora con dei professionisti, nella televisione invece non è sempre così”, ha rivelato ai microfoni del giornale, lasciando intendere di non aver trovato negli ambienti del piccolo schermo quella stessa scrupolosità e integrità che sono proprie del palcoscenico. E nemmeno lo stesso senso di giustizia, giacché, nonostante il dichiarato successo di ascolti e gradimento delle sue ultime trasmissioni – Cominciamo bene e Sabato, domenica e…, entrambe in onda su Rai 3 a metà degli anni 2000 – non è stato più preso in considerazione per altri o nuovi progetti. Continua dopo la foto









Il commento è laconico: “In tv gli ascolti contano per alcuni, per altri no. È un meccanismo un po’ misterioso. Io so il perché. Lascio al pubblico capire, diciamo che non sono inserito in giri di potere. Ho solo la simpatia del pubblico che è la mia più grande raccomandazione”. Indubbiamente, tuttavia, la mancanza per la spia rossa della telecamera si fa sentire, di tanto in tanto. L’unico modo per colmarla è partecipare ai programmi che lo invitano come ospite, tra cui Io e Te e La Vita in Diretta. Continua dopo la foto





Contenitori che propongono infotainment, ma anche programmi di satira: non a caso, nella scorsa stagione, è stato opinionista fisso del late di Geppi Cucciari Rai Pipol, lui che prende in mano il telecomando quasi solo per il calcio e le trasmissioni di divulgazione degli Angela. Il resto della programmazione? “Una noia mortale, si parla solo di politica, sento le stesse parole su tutti i canali”. Continua dopo la foto







Corrado Tedeschi è nato a Livorno il 20 luglio 1952. Sin da piccolo mostra la sua passione per la recitazione e per il mondo dello spettacolo. Da giovane prova prima la carriera sportiva, arrivando anche a vestire la maglia della Sampdoria primavera. Quando capisce che non riuscirà a sfondare nel mondo del calcio, decide di approfondire la sua grande passione, ovvero la recitazione. Si diploma, infatti, all’Accademia del Teatro Stabile di Genova. L’esordio arriva con il programma Musica d’estate in onda su Rai 1 nel 1984. L’anno seguente passa a Mediaset dove conduce Doppio Slalom.

