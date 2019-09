“Non ho parole”. Loredana Lecciso, stoccata in diretta a Romina Power. Pubblico incredulo

Domenica 22 settembre è partita la nuova stagione di Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso che andrà a fare concorrenza alla Domenica In di Mara Venier che va in onda su Rai1. Tra gli ospiti che Barbara D’Urso ha accolto nel suo salotto pomeridiano c’è stata anche Loredana Lecciso. Insieme a lei, la figlia Jasmine Carrisi, nata dalla sua relazione con Al Bano. E indovinate un po’? Ospite di Barbara D’Urso, la Lecciso è tornata a parlare nientemeno che di Romina Power. Tra le due non c’è mai stato un buon rapporto…

Ma facciamo un ripasso della movimentata vita di Al Bano: nel 1970 Carrisi sposò Romina Power con la quale ebbe quattro figli. Una di queste, Ylenia, a un certo punto sparì. Era il 1993 e di lei si persero le tracce. Quel fatto sconvolse la famiglia e anche l’equilibrio tra Al Bano e Romina che poi, dopo 29 anni di amore, si lasciarono. Negli anni duemila, Al Bano conobbe Loredana Lecciso. Si innamorò di lei e iniziò la loro storia che portò alla nascita di Jasmine e Albano Junior, detto Bido, nati a un anno di distanza uno dall’altro. Continua a leggere dopo la foto









Tra Loredana e Romina i rapporti sono sempre stati tesi e spesso le due donne di Al Bano si sono anche scontrate in tv o via social rilasciando dichiarazioni scomode l’una dell’altra. Neanche Al Bano è riuscito a gestire quelle discussioni e ha preferito tenersi fuori da una guerra che sapeva sarebbe stata destinata a durare. L’ultimo atto poco carino – diciamo così – risale a qualche tempo fa ed è stato riportato da Dagospia. Secondo un’indiscrezione, Romina sarebbe fuggita via dopo aver incontrato per caso la Lecciso in un hotel a Roma. Continua a leggere dopo la foto





Ospite da Barbara D’Urso, la scorsa domenica, ovviamente, Loredana Lecciso non poteva non parlare di quel fatto. “Sinceramente mi lasci spiazzata – ha commentato la Lecciso -. Non lo so, non voglio pensare che sia stata così. Non ho nulla contro Romina, ma se è accaduto quello che è stato scritto mi dispiace… L’avrei salutata volentieri e normalmente”. Insomma, la Lecciso ha dato una bella lezione a Romina Power… E il pubblico è rimasto esterrefatto. A ogni modo, a detta della Lecciso, tra loro due i rapporti sarebbero super sereni… Bah… Continua a leggere dopo la foto





Sarà… E allora perché Al Bano qualche tempo fa aveva auspicato una pace duratura tra le due donne? A Domenica Live la Lecciso ha anche parlato della questione vaccini dicendo di aver vaccinato i suoi figli: “Sono profana, lascio parlare gli specialisti. I mei figli sono vaccinati, ma è una materia in cui non mi permetto di entrare. Ci sono persone che svolgono questo mestiere, lascerei a loro la parola”.

