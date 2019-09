Pochi ci avrebbero scommesso, ma tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi l’amore va a gonfie vele. La coppia, nata nella scorsa stagione nello studio di Uomini e Donne dove lui era tronista, è sempre più unita e innamorata, anche se qualcuno è ancora scettico. Per esempio, qualche giorno fa la bella ex corteggiatrice aveva pubblicato su Instagram una dolce dedica al suo fidanzato ma nel giro di poche ore si è vista arrivata una frecciatina davvero avvelenata da parte di un hater.

“È incredibile la vita, chi l’avrebbe mai detto che poco meno di un anno fa i nostri occhi si sarebbero incrociati per la prima volta… Ogni giorno è come il primo!”, aveva scritto la Dionigi sotto a una bella foto di loro due abbracciati durante il loro ultimo viaggio a Londra. Tra i tantissimi like e commenti, è spuntato anche quello al vetriolo di un utente. (Continua dopo la foto)









Riferendosi al passato, quando Lorenzo non aveva ancora le idee chiare sul percorso da prendere a Uomini e Donne, l’utente in questione ha scritto: “Peccato che la prima volta che ti ha incontrato non ti si è incul**a di pezza!”. Ma la risposta di Claudia non si è fatta attendere: “Infatti nella vita ci vuole la bellezza vero? Che superficialità!”, ha replicato lei, ricevendo immediatamente il supporto di tanti altri follower. (Continua dopo la foto)





Commenti feroci e frecciatine a parte, come detto tra Claudia e Lorenzo non c’è alcuna aria di crisi, anzi. E in una recente storia caricata sul suo profilo, la Dionigi ha voluto svelare un segreto di Lorenzo e della loro vita di coppia ai suoi fan. A detta di Claudia, l’ex tronista di Uomini e donne avrebbe infatti una passione, o meglio, un’ossessione culinaria particolare. (Continua dopo le foto)







“Allora raga, dovete sapere che Lorenzo è fissato con le trofie al pesto – ha spiegato tra le sue Storie – Non so quante volte alla settimana me lo fa fare! Per fortuna è facile da preparare!”: Poi la 28enne ,che nella Storia ha poi mostrato poi un pacco di pasta e un barattolo al gusto di pesto già pronto, si è rivolta direttamente ai suoi fan: “E voi cosa cucinate?”.

Maurizio Costanzo è dimagrito: “Ecco quanti chili ho perso”