Anna Pettinelli è nota al grande pubblico da anni. Conduttrice radiofonica e opinionista tv, ha deciso di partecipare alla seconda edizione di ‘Temptation Island Vip’ per mettere alla prova il suo amore con Stefano Marchi, suo compagno da 5 anni. Ma Anna Pettinelli ha anche una figlia nata da una precedente relazione e ora che lei è a Temptation (si fa per dire perché il reality è registrato) ha deciso di dire cosa pensa.

Si chiama Carolina Russi la figlia bellissima e talentuosa della Pettinelli. Classe 1992, è nata da una precedente relazione della conduttrice radiofonica e vive con lei a Roma. E come lei ha una grande passione per la musica. Carolina infatti non è nuova al mondo dello spettacolo. Fa la cantante e nel 2014 ha partecipato a 'The Voice of Italy' nel team di J-Ax.









Ma l'esperienza della figlia di Anna Pettinelli sul palco di Raiuno, nonostante sia stata positiva non le ha consentito di arrivare prima sbaragliando così la concorrenze. Appassionata di 'Sister Act' e legatissima alla sua mamma, Carolina si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Spy in cui ha parlato della madre, di Stefano e svelato i retroscena della loro partecipazione a Temptation Island Vip.





"Quando mi hanno comunicato che avrebbero partecipato sono scoppiata a ridere – ha detto Carolina, 27 anni, alla rivista – Pensavo fosse uno scherzo. Prima di partire erano gasatissimi, ma ho come l'impressione che non abbiano preso in considerazione le possibili conseguenze". Carolina, come detto, vive a Roma con la madre e Stefano Macchi, di cui lei ha un'ottima considerazione.







“Cosa saranno mai 18 anni di differenza? Lui con mia madre è meraviglioso e io, da casa, faccio il tifo per loro con il cuore in gola – ha detto di Stefano Macchi, doppiatore -. Lui è fantastico. È il primo fidanzato di mamma, dopo la separazione da papà, al quale mi sono legata. È presente, sensibile. E poi è troppo simpatico”, ha aggiunto Carolina che si è detta anche “pazza” di sua madre, anche se non glielo dice spesse.

