Martin Castrogiovanni è uno dei rugbisti italiani più famosi, che ha dovuto affrontare terribili sfide nella vita. Lo abbiamo ben conosciuto a Ballando con le Stelle 2017, dove si è esibito con la ballerina Sara Di Vaira e a ‘’Tu si qui vales’ insieme alla connazionale Belen Rodriguez. Insieme a Sergio Parisse è stato il terzo giocatore a raggiungere le cento presenze nella Nazionale italiana, preceduto solo da Alessandro Troncon e Andrea Lo Cicero.

Ha iniziato a giocare nelle fila del Calvisano e da allora i tifosi lo hanno sempre seguito anche quando è andato a giocare all'estero indossando le casacche prima nel Leicester e poi a Tolone con cui ha conquistato diversi successi e riconoscimenti. Con la squadra inglese nel 2006 si è aggiudicato il titolo nazionale ed è stato nominato "miglior giocatore dell'anno". Numerosi i titoli vinti anche negli anni successivi, e non mancano altre diverse partecipazioni alla coppa del mondo.









Nel 2013, Martin Castrogiovanni si trasferisce al Tolone. Nello stesso anno viene introdotto nella Premiership Rugby Hall of Fame, diventando l'unico giocatore italiano ad avere un tale riconoscimento. Nel 2015 dopo la preparazione per il Mondiale è stato costretto a lasciare i campi da gioco per a causa di un tumore benigno, un neurinoma del plesso lombare, da cui, in seguito a un intervento chirurgico, è guarito perfettamente.





Nel 2011 aveva scoperto di essere celiaco, dopo aver perso ben 15 chili. Martin Castrogiovanni è celiaco. L'ha scoperta nel 2011 e ha voluto raccontarla nel suo libro "Raggiungi la tua meta. Forte, felice e vincente con la celiachia", una sorta di autobiografia con la quale ha voluto spronare chi convive con la sua stessa patologia. La vita privata di Martin Castrogiovanni è molto riservata. Il campione di rugby è stato fidanzato a lungo con la ex sciatrice Giulia Candiago, i due avevano deciso di sposarsi, ma il matrimonio è saltato all'improvviso.





Dopo la fine della relazione con Giulia Candiago gli è stata attribuita una relazione con la pallavolista Veronica Angeloni, poi finita. Martin Castrogiovanni, è nato il 21 ottobre del 1981 a Paraná, in Argentina, da una famiglia di origine italiana, precisamente di Enna. È alto 188 centimetri di altezza per 117 chili.

