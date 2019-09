E Serena Enardu crolla. Lacrime a Temptation Island Vip e questa volta è la ex tronista di Uomini e Donne a non riuscire a trattenerle. Sbarcata in Sardegna con il fidanzato Pago (sono insieme da 6 anni e mezzo), la sorella di Elga aveva subito evidenziato le criticità della sua lunga relazione con il cantante. Nella puntata d’esordio del docu reality dei sentimenti Serena si era sfogata subito tirando fuori tutte le frustrazioni del suo rapporto.

“Manca quella cosa in più che deve esserci in un rapporto di coppia – diceva in confessionale – A lui basta tenermi accanto a sé sul divano per accendersi. A me no. Io faccio tanto sforzo per stare con lui perché a volte non ne ho proprio voglia. Non sono completamente felice. Però non è facile trovare una persona pulita come lui, perciò mi dico che anche se manca qualcosa posso lasciare tutto così”. (Continua dopo la foto)









Serena e Pago erano appena entrati nei rispettivi villaggi e se da una parte lamentano entrambi una vita di coppia un po’ monotona, motivo per cui hanno deciso di intraprendere questo ‘viaggio dei sentimenti’, dall’altra le parole di lei avevano colpito duramente Pago. Che infatti, appena visionato i filmati al falò, compresi quelli che mostravano Serena avvicinarsi pericolosamente al single Alessandro, è rimasto spiazzato al punto da interrompere la visione del terzo video. Ed è scoppiato a piangere. (Continua dopo la foto)





Ma ora, a 2 settimane da quel momento, la situazione sembra essersi ribaltata. Come mostra il video delle anticipazioni di Temptation Island Vip, ecco Serena Enardu piangere disperata su un letto, mentre Anna Pettinelli cerca di consolarla. Non è ancora detto che le sue lacrime siano per il compagno, che era chiaramente intenzionato a ‘vendicarsi’ nel villaggio delle single, ma certo il sospetto che ci sia riuscito è molto forte. (Continua dopo foto e post)







Non solo Serena in lacrime. Nella terza puntata del programma, che andrà in onda lunedì 23 settembre in prima serata su Canale 5, assisteremo anche alla furia di Anna Pettinelli e di Nathalie Caldonazzo, decise a volere il falò di confronto immediato con i loro compagni, Stefano Macchi e Andrea Ippoliti. Ma sarà una puntata difficile anche per Gabriele Pippo e Simone Bonaccorsi. Il primo crollerà di fronte ai nuovi filmati della fidanzata Silvia, il secondo sarà invece convocato da Alessia Marcuzzi. La sua Chiara Esposito, infatti, avrebbe raggiunto una nuova consapevolezza e le immagini che vedrà glielo dimostreranno.

