“Sempre al tuo fianco”. Andreas Muller, la dedica incendia la rete: è amore vero

Dopo mesi di assenza Andreas Muller è tornato a far parlare di sé. Lo ha fatto dal suo canale Instagram rimasto per lungo tempo fermo. Un video che arriva da dietro le quinte di Amici Celebrities e che ha fatto già il giro delle rete. Andrea Muller infatti ha deciso di fare delle dediche speciali e una d’amore… sì, proprio a lei, Veronica Peparini, con la quale ha costruito una fantastica storia d’amore che dura nel tempo. Nonostante ci sia sempre qualcuno pronto a criticarli.

Gli attacchi scivolano addosso a entrambi e ora sono più felici che mai: sia sul piano amoroso sia quello lavorativo, procede tutto liscio come l’olio. Le soddisfazioni non mancano mai. E Andreas – in passato più timido e parecchio riservato – ha deciso di usare delle parole romantiche per la sua fidanzata. Continua dopo la foto









“Oggi è lunedì, la mia settimana inizia cosi: questo momento è stato magico! Come sempre ho accettato la chiamata per far parte di Amici Celebrities, ma non avrei mai immaginato che si sarebbe creata una situazione così emozionante. Penso che il video parli da sé. Essermi ritrovato in quello studio in questo ‘ruolo’ insieme al mio fratello Sebastian, Alberto Urso e Giordana Angi è motivo e stimolo per me di credere sempre nella determinazione e nelle persone che mi hanno dato tanto”, scrive. Continua dopo la foto





Ad Amici Celebrities ne abbiamo viste di tutti i colori e adesso Andreas ha voluto fare dei ringraziamenti speciali anche a Maria De Filippi, che ha sempre creduto in lui: “Ringrazio Maria che ha permesso tutto questo e per le bellissime parole spese in puntata per noi. Giuliano e Veronica Peparini che sono per me la fortuna più grande che l’Italia ha. E voi che mi fate sempre sentire tutto l’amore del mondo. Ci vediamo settimana prossima”. E poi un pensiero romantico alla sua fidanzata: “Video fatto da Veronica Peparini. Un piacere e onore seguirti sempre! Nella vita e nel lavoro, creare e sperimentare sempre!”. Continua dopo la foto







Andreas Müller è un modello e ballerino noto principalmente per la sua partecipazione – per due volte consecutive – al talent show Amici. Come si può intuire dal cognome, è nato a Singen (Germania) il 2 giugno 1996 da padre tedesco e madre calabrese. Da piccolo, però, si trasferisce a Fabriano, in provincia di Ancona, dove termina il percorso scolastico diplomandosi al Liceo Artistico. Si avvicina al mondo della danza già a nove anni ma inizia a studiare seriamente solo a quindici anni, partendo dall’hip hop e dalla break dance, iniziando prima dalla strada e poi frequentando l’ Accademia di danza della sua città.

