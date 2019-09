Tempesta in arrivo a Temptation Island Vip. Sono 5 le coppie rimaste in gara e anche in questa puntata si preannunciano nuovi falò scoppiettanti. Nathalie Caldonazzo e Anna Pettinelli hanno infatti chiesto un falò anticipato. Nathalie, in chiusura della seconda puntata, ha chiesto un falò di confronto stupita e delusa dal comportamento secondo lei poco consono del suo amato Andrea.

Fortissime le reazioni emotive durante l'incontro tra la coppia che, separata da oltre due settimane, ripercorre attraverso le immagini i momenti più importanti vissuti nei due villaggi.Ma anche la Pettinelli, come hanno mostrati promo andati in onda in questi giorni, è su tutte le furie con il suo Stefano e ha richiesto un falò di confronto anticipato. Le due coppie usciranno più forti da questo confronto o si diranno addio per sempre. Molti sono i dubbi sulla tenuta delle coppie con in fan che hanno già fatto capire la propria idea, entrambe sarebbero al capolinea.









Insomma, per i fan di Temptation Island vip. Una sfida, per Nathalie Caldonazzo che potrebbe segnare un punto di svolta, così come per Anna. Dopo anni, Nathalie Caldonazzo è tornata in prima linea. Nata a Roma il 24 maggio 1969 a Roma da madre ballerina e coreografa e padre imprenditore. Fin da giovanissima inizia a lavorare come modella tra Roma e Milano occupandosi anche di pubbliche relazioni per locali romani e sulla Costa Smeralda. A poco a poco, il suo successo arriva debuttando in televisione come nei corpi di ballo di trasmissione come "Stasera Lino" e "Fantastico 10".





Poi partecipa anche al film di Neri Parenti "Fratelli d'Italia". Nel 1997 diventa anche la primadonna del bagaglio di Pier Francesco Pingitore partecipando a "Gran caffè", "Il Ribaldone" e "Saloon". Non perde mai di vista poi la carriera come attrice: la Caldonazzo è anche in "Abbronzatissimi", "Nessuno mi crede", "Romanzo di un giovane povero" e "Paparazzi".







Poi è anche protagonista in fiction come "Positano" "Centovetrine" partecipando anche come attrice di teatro in "Facciamo un sogno", "Una bugia tira l'altra" e "Il malato immaginario". Nel 2017 ha preso parte anche alla dodicesima edizione de "L'Isola dei Famosi" condotto proprio dalla stessa Alessia Marcuzzi. Inoltre, è molto tifosa della Roma. Tra lei ed Andrea ci sarebbero stati già i primi litigi prima della partecipazione al reality show, che partirà questa sera in onda su Canale5. A gli inizi degli anni Novanta la Caldonazzo è passata alle cronache anche per una storia d'amore con Massimo Troisi, fino alla scomparsa tragica dell'attore e regista napoletana avvenuta nel 1992. All'epoca la donna aveva soltanto 24 anni e tutt'ora ricorda sempre con affetto il suo ex fidanzato.

