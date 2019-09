Temptation Island Vip, problemi per Anna Pettinelli: la tentatrice Cecilia

Tempi duri per il concorrente di ‘Temptation Island Vip’, Stefano Macchi, costretto a mettere a dura prova la sua fedeltà nei confronti della fidanzata Anna Pettinelli. La tentatrice Cecilia Zagarrigo si mostra infatti molto abile nella seduzione. È estroversa, giocherellona e scherzosa e tenta in tutti i modi di attirare la sua attenzione. In una circostanza un gran feeling si è notato durante una lezione di doppiaggio, con entrambi che hanno vissuto positivamente questa esperienza.

Ed Anna cosa ne pensa? Pare che la speaker 62enne immagini che ci sia un vero e proprio flirt in atto tra i due, avendo visto in lui uno sguardo particolare riservato alla bellissima ragazza. Anche Cecilia sembra completamente colpita da Stefano, probabilmente proprio per il suo essere tranquillo e divertente. Ed anche i social network sono inondati da commenti degli utenti che hanno notato soprattutto una caratteristica particolare nella Zagarrigo.









Secondo gli utenti, Cecilia ha una risata del tutto uguale alla fidanzata Anna. Sarà proprio questo uno dei motivi che hanno spinto Stefano a proseguire la conoscenza con lei? Al momento non possiamo sapere con esattezza cosa frulli nella sua mente, ma una cosa è certa: Anna Pettinelli è tutt'altro che serena.









Nella puntata che andrà in onda stasera alle 21.20 su Canale 5, gli spettatori vedranno una reazione sopra le righe di Anna. Perché la donna andrà letteralmente in escandescenza? Probabilmente il video che le mostreranno riguardo i rapporti tra Cecilia ed il suo fidanzato riserverà sorprese negative per lei. È definitivamente scattata la scintilla tra la tentatrice e Stefano ed Anna è stata quindi quasi già dimenticata? Non resta che attendere per venire a conoscenza di tutta la verità.

Cosa fa nella vita la donna che rischia di mettere in crisi la coppia? Cecilia Zagarrigo nasce a Torino il 20 luglio 1994. È un’influencer molto apprezzata su Instagram per i suoi video molto divertenti ed ironici. Balza agli onori della cronaca grazie alla sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’ nel 2016. Prima corteggia Oscar Branzani senza fortuna, poi è Luca Onestini a chiamarla, ma lui deciderà di scegliere Soleil Sorgè. Studia Giurisprudenza all’università e vorrebbe entrare a far parte della Polizia di Stato. Attualmente, oltre a fare l’influencer, è hostess presso eventi organizzati nella sua città.

