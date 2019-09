Anche Francesca Fialdini è stata ospite di Mara Venier nella seconda puntata di Domenica In, quella del 22 settembre 2019, Francesca Fialdini, conduttrice del nuovo programma domenicale, ‘Da noi… A ruota libera’, che va in onda nella fascia oraria occupata lo scorso anno da Cristina Parodi. Ma oltre a presentare la sua nuova trasmissione, la Fialdini ha rilasciato delle confidenze alla ‘zia Mara’. Inizialmente però la ex regina de ‘La Vita in diretta’ ha mantenuto le distanze rispetto alla sua vita privata, per poi rompere gli indugi e lasciarsi andare ammettendo di essere innamorata ed anche “molto”.

Ma anche nel salotto della Venier la Fialdini ha deciso di non fornire alcun dettaglio su suo attuale compagno. Già nell’intervista rilasciata a Vero Tv in cui confermava di avere un fidanzato aveva spiegato le ragioni del suo riserbo sulla sua identità: “Non è che non lo voglia fare, ma gli amori vanno anche un po’ custoditi, sennò poi diventa subito una cosa degli altri e sembra che non ti appartengano più”, aveva detto. (Continua dopo la foto)









Francesca Fialdini ha poi presentato a Domenica In il suo programma della domenica pomeriggio di Rai1 che segue quello condotto da Mara Venier: “Ha dei toni e dei colori un po’diversi, accompagniamo verso la sera, la cena, ha un altro mood. È un programma in cui le presone hanno fatto delle scelte audaci”, ha spiegato a Mara e al suo pubblico la presentatrice. Che è anche tornata sull’addio alla striscia quotidiana di Rai1. (Continua dopo la foto)





“Avevo bisogno di fermarmi, di dedicarmi alla mia vita privata, ai miei genitori che vedo troppo poco, di rallentare il passo”, ha aggiunto la Fialdini. Che poi, sempre nel corso dell’intervista, ha voluto pubblicamente invitare la zia Mara nella sua trasmissione, che viene registrata presso gli studi Rai di Torino (dove viene prodotto il programma), ma la risposta della padrona di casa è stata praticamente un due di picche. (Continua dopo la foto)







Ricevuto l’invito della collega e sua ospite, Mara Venier ha glissato così: “Devo venire a Torino? Siccome non ho niente da fare!…”. Gelo. Ma non è finita qui perché poi la Venier, come riporta il sito ‘la nostra tv’ ha interrotto e congedato, quasi all’improvviso, la Fialdini, dicendole che il tempo per la sua intervista era ormai esaurito. Poi però ha sottolineato di volerla invitare nuovamente, in futuro, nella sua Domenica In.

