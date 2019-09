Sanremo 2020, lei al fianco di Amadeus? Un nome ‘enorme’ per il Festival

Momento d’oro per la famosissima influencer Chiara Ferragni, già al centro dell’attenzione mediatica per il documentario sulla sua vita, ‘Unposted’, che spiega tutti i segreti professionali e privati. Il suo film è stato visto da circa 160 mila persone facendole guadagnare 1,6 milioni di euro. L’ultima notizia circolata su di lei è incredibile: Chiara Ferragni co-conduttrice del prossimo 70esimo Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus. E non si tratterebbe affatto solo di utopia, infatti la Rai avrebbe avviato le trattative per convincere l’affascinante imprenditrice 32enne.

Conferme in merito potrebbero giungere nelle prossime ore, con la televisione pubblica italiana pronta a comunicare in grande stile la possibile grande news. Le indiscrezioni in merito sono sempre più insistenti, dunque la Rai necessariamente dovrà interrompere il silenzio a stretto giro di posta per informare gli ansiosi fan dell’influencer, i quali accoglierebbero con grande entusiasmo la sua co-conduzione. (Continua dopo la foto)









Non è la prima volta che il suo nome è dato come fattibile per la kermesse musicale più importante d’Italia. Negli ultimi tre anni la Ferragni era spesso data come possibile partecipante, ma tale ipotesi non si è mai concretizzata e mai è stata confermata dai vertici della Rai. Stavolta può essere l’anno giusto? (Continua dopo la foto)





Sicuramente Sanremo 2020 sarà ricordato a lungo, tenuto conto dell’importante anniversario. Il conduttore Amadeus ha deciso di rinviare a gennaio l’annuncio dei nomi dei cantanti Big che prenderanno parte al festival. Lo stesso ex dj ha dichiarato di voler dare spazio anche ad ospiti internazionali e di voler puntare sulla rievocazione di canzoni del passato da interpretare in una giornata specifica di Sanremo, che ricordiamo si svolgerà dal 4 all’8 febbraio. (Continua dopo la foto)





Ma ritorniamo alla Ferragni. Cos’ha fatto di così importante nella sua vita la blogger ed influencer nata a Cremona? Nel 2009 ha fondato il blog ‘The Blonde Salad’, mentre l’anno successivo ha presentato una linea di scarpe. Dopo essere stata global ambassador di Pantene, testimonial di Amazon moda ed aver posato per l’edizione americana di Vanity Fair, nel 2017 è stata proclamata dalla rivista Forbes come l’influencer di moda più importante al mondo. A gonfie vele anche la sua vita sentimentale. E’ sposata con il rapper Fedez, dal quale ha avuto un figlio, Leone Lucia Ferragni, nato il 19 marzo 2018. Il matrimonio tra i due si è celebrato il primo settembre dello stesso anno a Noto.

