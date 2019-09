Per Bianca Guaccero è iniziata una nuova stagione televisiva. La bella conduttrice è infatti da poco tornata con la seconda edizione di ‘Detto Fatto’ e, a dirla tutta, le prime puntate non sono state una passeggiata. Sarà la nuova collocazione oraria dello show del pomeriggio di Rai2 (alle 14.50), sarà per il cast rinnovato (con l’amatissimo Giovanni Ciacci sostituito da Carla Gozzi e Guillermo Mariotto), ma di fatto gli ascolti non sono proprio confortanti.

Troppo presto per tirare le somme, certo. ‘Detto Fatto’ è appena ricominciato e di fronte alla Guaccero ci sono mesi e mesi di show per far cambiare idea ai telespettatori che l’accusano di essere “noiosa” e “poco spontanea”. Ma ci sarà da risolvere anche un problemino interno, stando ai rumor. Pare infatti che tra la padrona di casa e una delle new entry di quest’anno ci sia già maretta. (Continua dopo la foto)









Stiamo parlando del rapporto tra Bianca e Guillermo Mariotto. Quest’ultimo si è infatti lasciato sfuggire una critica che a tutti è parsa rivolta alla conduttrice. È successo tutto in una delle ultime puntate di ‘Detto Fatto’, un attimo dopo che Bianca Guaccero ha lanciato la pubblicità. Probabilmente Mariotto non si è accorto che il suo microfono era ancora aperto, ma il pubblico ha sentito distintamente la frase “Ma lei cerca rogna?”. (Continua dopo la foto)





Basta fare due più due per rendersi conto che quel “lei” era riferito alla Guaccero, visto che poco prima del fuori onda i due avevano avuto uno scontro acceso condito con frecciatine non troppo velate. E poi secondo alcune voci di corridoio Bianca, stanca dei litigi con la sua nuova spalla, si sia già rivolta al direttore di Rai Due Carlo Freccero per risolvere la situazione. Ma ora si torna a parlare della regina di ‘Detto Fatto’ per tutt’altro motivo. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram È domenica! Fuori piove…E noi giochiamo! 🌈 #kiss #lifeisimperfect Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 22 Set 2019 alle ore 9:27 PDT



Bianca Guaccero è molto attiva e seguita anche su Instagram ed è lì che ha condiviso coi fan un cambio look drastico: si è mostrata con un caschetto mosso viola che sulle punte tende al blu. “È domenica! Fuori piove…E noi giochiamo!” è la didascalia con cui la presentatrice accompagna lo scatto. Si capisce dunque che è un gioco, un cambio temporaneo eppure a detta dai fan sta così bene che dovrebbe farci un pensierino. Tra i tanti “Meravigliosa” e “Spettacolare” e “Bellissima coi capelli così”, c’è infatti chi le domanda “Perché non te li fai davvero così?”. Insomma, anche in questa versione Bianca piace da impazzire.

