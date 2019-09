Due Miss Italia per il prossimo Grande Fratello Vip. Signorini fa le cose in grande

L’inizio del ‘Grande Fratello Vip’ è ormai imminente e c’è davvero un’attesa spasmodica per conoscere i nomi ed i volti dei concorrenti. Il richiamo del programma che sarà condotto da Alfonso Signorini è enorme e c’è addirittura chi si propone autonomamente per entrare nella casa. Ma chi sono le ultime due donne che sperano di convincere Signorini?

La prima è Arianna David, vincitrice di Miss Italia nel 1993. Al settimanale Spy la bellissima conduttrice ed attrice 46enne ha dichiarato: “Grande Fratello Vip? Mi piacerebbe e, se mi chiamassero, ci rifletterei. Potrebbe essere una bella esperienza e potrebbe spingermi a rimettermi in gioco nel lavoro: il mio grande sogno è un bel ruolo, anche piccolo, in una serie tv”. Chi è invece l’altra aspirante? (Continua dopo la foto)









Ha anche lei trionfato a Miss Italia, ma nel 1999. Si tratta della conduttrice televisiva e radiofonica Manila Nazzaro, 41 anni, che ha affermato di essere interessata a partecipare al reality tv: “Se farei il Grande Fratello Vip? Non mi dispiacerebbe, potrei mostrare il mio vero carattere al pubblico, raccontare la mia storia: sarebbe un modo per fermami a metabolizzare ciò che mi accaduto e guardare con più serenità al futuro”. (Continua dopo la foto)









Pare però che il ‘Grande Fratello Vip’ non sia assolutamente interessato soprattutto alla presenza di Arianna David, come lei stessa ha amaramente confessato: “Con la produzione del GF Vip non c’è stato nessun contatto dopo la mia intervista – ha confessato Arianna David a Reality News Ita – ma io vorrei fortemente partecipare al reality show, sono pronta ad affrontare questa nuova avventura, magari mi chiamassero”. (Continua dopo la foto)

Sono più di 20 i nomi circolati finora per prendere parte a questa avventura. Tra i possibili concorrenti troviamo la modella Natalia Bush, l’ex attrice hard Cicciolina, il personaggio tv Loredana Lecciso, la ballerina Matilde Brandi, l’ex concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’, Kabir Bedi, gli ex di ‘Uomini e Donne’ Andrea Melchiorre e Mariano Catanzaro, la showgirl Antonella Elia, la conduttrice Adriana Volpe, il personaggio televisivo Divino Otelma e l’esponente della comunità LGBT, Eva Robin’s. Vedremo per chi di loro il sogno si tramuterà in realtà.

