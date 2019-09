“Ma come hai fatto?”. Asia Argento e Matteo Salvini, è successo dietro le quinte tra loro due

“Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?”. Durissimo attacco di Asia Argento nei confronti di Matteo Salvini. Non era la prima volta che si scontravano. Ma stavolta l’hanno fatto faccia a faccia: I due si sono scontrati negli studi di Canale 5, durante la trasmissione Live-Non è la D’Urso. Asia gli recrimina di essersi comportato in maniera indelicata quando – si era appena suicidato il suo compagno – lui le aveva offerto una caramella. L’ex ministro dell’Interno ha sottolineato di essere stato insultato via Twitter: “Avevo invitato Asia Argento bere una camomilla, sapete perché? Aveva scritto #Salvinimmerda”.

“Ma a lei sembra normale scrivere così a un ministro? I miei genitori mi hanno dato un’educazione diversa”, ha spiegato Salvini. “Le avevo scritto un insulto perché era il 25 aprile, era la festa che commemora la liberazione dall’Italia dal fascismo e quattordici persone della mia famiglia sono state ammazzate nei campi di concentramento, dunque io non ci sto quando fa degli sberleffi alla festa della liberazione”. Continua a leggere dopo la foto









L’ex ministro dell’Interno ha cercato di recuperare: “Onoro profondamente chi ha combattuto per la libertà nel nostro Paese. Non torneranno più né il fascismo né il comunismo, non torneranno le dittature né di destra né di sinistra”. Ma il clima non si è rasserenato. I due sono andati avanti a suon di repliche finché Asia Argento è sbottata: “Ti ha punto lo scorpione?”. Sembrava guerra dichiarata. Continua a leggere dopo la foto









Ma un selfie finale con sorriso ha risolto tutto: “Con Barbara D’Urso si fa pace”, si legge sulla foto. Ma per Salvini non è finita qui: nella sfida del “contro tutti” è finito nel mirino anche di Alba Parietti, Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio e Idris. Una delle più agguerrite è stata proprio la Parietti, protagonista di un lungo faccia a faccia con il leader della Lega. L’attrice si è detta è preoccupata per l’odio dilagante sui social – e non solo – portando come esempio alcuni recenti casi di cronaca. Continua a leggere dopo la foto



La show girl i è poi scagliata contro l’ex vicepremier parlando anche di suo figlio, cosa che ha fatto particolarmente irritare Salvini, che ha subito chiesto di non tirare in ballo i suoi ragazzi. Ironica la conclusione della Parietti: “Lei è uno showman meraviglioso, un volto rubato allo schermo, una cosa che lei non disprezza, dato che è più in tv che in parlamento. Del resto la politica è diventata show”, ha detto a Salvini.

Ti potrebbe anche interessare: Monica Bellucci, il cambio di look è drastico. Si è mostrata così e ha fatto perdere la testa a tutti