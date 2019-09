“La mia gravidanza?”. Jasmine Carrisi fa chiarezza a Domenica Live e racconta a tutti cosa succede

Ce lo siamo domandati in tanti: ma Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, è incinta? Lei e la mamma sono state ospiti della puntata di ‘Domenica Live‘ trasmessa il 22 settembre. E naturalmente la ragazza ha approfittato dell’intervista per dire la sua su alcune voci circolate sul suo conto che la vedrebbero fidanzata con il figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi. Barbara D’Urso ha rimarcato la forza di Jasmine Carrisi che ogni giorno deve fare i conti con i subdoli attacchi degli hater.

C'è chi l'accusa di aver fatto dei ritocchini e chi di nascondere una gravidanza. La giovane sembra non dare troppo peso alle critiche: "Dicono di tutto, la storia dei ritocchini è la meno grave. Dicono anche che io sia incinta, ma non è vero. Come è nata? Forse avrò messo su qualche chilo".









Inoltre, durante l'estate ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae in compagnia di Giovanni Antonacci, così si è diffusa l'indiscrezione secondo la quale avrebbe una relazione con il diciottenne. Jasmine ha smentito: "Siamo amici, pubblicando quella foto non pensavo che ci sarebbe stato questo putiferio su Internet e sui giornali".





Quanto al suo futuro, Jasmine Carrisi ha le idee molto chiare: "Vorrei studiare psicologia". Barbara D'Urso, quindi, l'ha sorpresa con un messaggio da parte delle due tate che l'hanno vista crescere e che si sono complimentate con lei per essere diventata una bravissima ragazza. Ma non è finita qui. Jasmine ha visto realizzarsi un sogno in cui confidava da tempo.







La conduttrice ha invitato la Carrisi a raggiungere la stanza delle sorprese, dove era stata ricreata fedelmente la sua camera da letto. Lì l'ha raggiunta la zia Caterina che portava tra le braccia un tenerissimo cucciolo, dono di Al Bano. Dopo insistenti richieste da parte della figlia, infatti, il cantante ha acconsentito a impreziosire la sua vita con un amico a quattro zampe. Insomma, per la ragazza finalmente le cose si mettono bene o quantomeno per il verso giusto. In bocca al lupo, Jasmine.

