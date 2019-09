Adriana Volpe si confessa Verissimo. La showgirl si è lasciata andare a lungo excursus durante ha parlato del suo burrascoso rapporto con Giancarlo Magalli. La conduttrice spiega di averlo querelato due volte e che ci sono due rinvii a giudizio, ma ribadisce la sua voglia di non mollare e di andare avanti. “Ho sofferto, ho iniziato a soffrire dal 2017 quando Giancarlo Magalli ha iniziato ad offendermi, non solo in tv, ma anche sui social, sono stata male. Noi abbiamo lavorato insieme per 7 anni. Poi durante una diretta parlando di un articolo sulla mezza età ho detto che aveva la sua età, 70 anni, e da quel momento qualcosa è cambiato, forse aveva un nervo scoperto”. Confessa poi che prima di allora ha sempre capito che non le era simpatica a Magalli, ma aggiunge: “Non si può stare simpatiche a tutti, ma mi deve rispettare”.

Adriana aggiunge che le donne con cui ha lavorato sono cambiate molto frequentemente: "Lui ama il fatto che il programma si identifichi solo con lui. Dopo il terzo anno ha iniziato a chiedere di cambiare, ma la squadra funzionava e sono rimasta altri 4 anni. Ma lui non mi sopportava".









Le dichiarazioni di Magalli l'anno molto ferita e confessa di essersi battuta a lungo: «Ho voluto essere portavoce di tutte le donne che vengono insultate e non hanno modo di farsi sentire. Quando ricevi una palata di fango è difficile ripulirsi, per questo non ho accettato quello che lui ha dichiarato dopo quella puntata in cui mi ha dato della "rompi scatole" e ha insinuato il pensiero che potessi aver fatto carriera per altri meriti se non quelli professionali".





La sua, chiarisce la Volpe, è una battaglia fatta per tutte le donne. Ricorda anche che nel periodo più acceso dello scontro tra lei e Magalli le è stata molto vicina Nadia Toffa che espresse pubblicamente la sua solidarietà nei confronti della collega, non solo dal punto di vista professionale ma come donna. Tanto che dopo la morte della Iena Adriana le ha dedicato un dolce messaggio sulla sua pagina Instagram.







In conclusione poi ricorda una battuta che fece Magalli durante un’intervista da Giletti, in cui disse chiaramente riferendosi a lei: “Ah io con le bestie non parlo”. Poi quasi in lacrime aggiunge: “Noi dobbiamo tirare fuori la grinta e dimostrare alle nostre figlie che si può e si deve lottare e io mi sento di dover dare un esempio”. Poi in lacrime dopo l’intervista viene consolata da Silvia Toffanin che la incoraggia: “Non devi piangere”.

