Chiara Giordano, così è finita la storia con Raoul Bova. Lo ha raccontato in diretta a Maria

Chiara Giordano è tornata a parlare della fine della storia con Raoul Bova lo ha fatto davanti a Maria De Filippi, nel corso delle prima puntata di Amici Celebrities e non ha avuto filtri . “In un periodo particolare in cui mi trovavo molto esposta, con la mia vita buttata in piazza, cercavo un posto dove nascondermi. Provavo un sentimento di vergogna, guardavo i miei figli e pensavo di avere sbagliato tutto.” Nonostante ciò, la donna ora è andata avanti. “Adesso ci sono io, prima pensavo di dovermi dedicare ad un’altra persona che era più importante di me. Quindi ho tirato fuori la ballerina.”

Chiara Giordano ha preso parte alla prima edizione di Amici Celebrities, il talent-show di Maria De Filippi dedicato ai Vip. La donna si è messa in gioco con tutta sé stessa e ha dato mostra delle sue doti di ballerina. Nonostante ciò, però, questa avventura è durata poco. Nel corso della prima puntata, la donna è stata eliminata dopo aver perso la sfida contro Raniero e Emanuele. Continua dopo la foto









Chiara Giordano nasce il 5 agosto 1973. La sua età è dunque di 46 anni. Della sua vita privata sappiamo che viene da una famiglia di avvocati, e che fin da bambina mostra un amore smisurato per gli animali. La sua passione si trasforma poi in un lavoro e proprio. Altro grande amore di Chiara è la danza. Come è ben noto Chiara Giordano qualche anno fa è stata protagonista del gossip italiano. Continua dopo la foto





Come sappiamo, infatti, la veterinaria è nota per essere l’ex moglie di Raul Bova, uno dei più amati sex symbol del nostro paese. I due si sono conosciuti ed innamorati nel 1997, e il colpo di fulmine è stata immediato. Tre anni più tardi la coppia si è unita in matrimonio, durato per ben 13 lunghi anni. Nel 2013, a seguito di alcune divergenze, Chiara e Raul decidono di separarsi, mettendo un punto alle loro nozze. Continua dopo la foto







Dopo diversi scontri, adesso sembrerebbe che tra la Giordano e Bova sia tornato il sereno, e i due hanno deciso di mettere da parte le avversità per il bene dei loro due figli, Francesco e Alessandro Leon. Dopo la fine del suo matrimonio con l’attore, Chiara ha avuto alcuni flirt, che tuttavia non hanno avuto alcuna evoluzione. Ad oggi l’ex moglie di Raul sembrerebbe essere single.

Ti potrebbe interessare: “Ha detto ‘sì’ finalmente!”. La famosa attrice si è sposata. E tra gli invitati anche due super vip