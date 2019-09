“Finitela”. Amici Celebrities, la De Filippi stavolta perde la calma: mai vista una Maria così

Amici Celebrities è partito alla grande. Gli apprezzamenti dopo la prima puntata sono maggiori delle critiche. Merito di un format rodato e azzeccato. Merito di Maria De Filippi che sembra non perdere un colpo. Anche se, stavolta, ha perso per qualche secondo le staffe. Tanto che in molti, in rete, si sono mai chiesti se una Maria De Filippi così combattiva si fosse mai vita. Ecco cosa è successo.

Nella prima manche della prima puntata, i bianchi finiscono in sfida e in particolare è Filippo Bisciglia ad essere a rischio uscita. Tutti i bianchi si schierano contro la squadra blu colpevole di aver messo in atto una strategia per eliminare il più forte. La prima manche viene persa dai bianchi, i blu nominano Filippo Bisciglia, Massimiliano e Pamela Camassa. I bianchi savano Pamela, i giudici Massimiliano. Colpo di scena Filippo, grazie al nuovo regolamento, può dire se merita o meno di uscire. Il conduttore di Temptation Island è in confusione, continua a straparlare e c’è brusio anche nell’area giudici, deve intervenire Maria De Filippi: «Fatemi fare il mio mestiere». Applausi del pubblico. Filippo sfida Martin Castrogiovanni e vince. Continua dopo la foto









Alla guida dei team due ex della passata edizione di ‘Amici’, il vincitore Alberto Urso e la seconda classificata Giordana Angi. Con lei, nei ‘Bianchi’, Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Cristina Donadio, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e l’eliminato Martin Castrogiovanni. I componenti dei ‘Blu’ – guidati da Urso – sono invece Laura Torrisi, Joe Bastianich, Emanuele Filiberto, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapio e l’eliminata Chiara Giordano. Continua dopo la foto





A tenere banco sono stati però Laura Torrisi e Pamela Camassa che si sono sfidate in una prova di canto n una comparata canto. Nelle prove, la Camassa aveva raccontato in lacrime: “Mia nonna è stata male prima delle prove, adesso sta malissimo”. La Camassa è la prima a esibirsi e riesce a portare a casa un’ottima performance, poco dopo si scioglie in lacrime. Continua dopo la foto







Filippo Bisciglia finge di rimproverare la De Filippi: “Così le stronchi”. Anche Laura Torrisi si scioglie in lacrime nelle prove, ricordando il nonno. Nemmeno nell’esecuzione riesce a trattenere il pianto. Platinette è conquistata: “Mi ha mandato in brodo di giuggiole, la signora Torrisi ha cantato con la ‘cazzimma’”.

