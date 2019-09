“Sta molto male”. Poi Pamela Camessa scoppia a piangere, cala il gelo in studio

Sono Martin Castrogiovanni e Chiara Giordano i primi due concorrenti eliminati di ‘Amici Celebrities’. Per l’esordio del nuovo programma di Maria De Filippi, dedicato ai Vip, ospiti d’eccezione Giusy Ferreri e J-AX. A mettersi alla prova tra canto e ballo sono 12 personaggi famosi, divisi nelle due classiche squadre: ‘Blu’ e ‘Bianchi’. Alla guida dei team due ex della passata edizione di ‘Amici’, il vincitore Alberto Urso e la seconda classificata Giordana Angi. Con lei, nei ‘Bianchi’, Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Cristina Donadio, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e l’eliminato Martin Castrogiovanni. I componenti dei ‘Blu’ – guidati da Urso – sono invece Laura Torrisi, Joe Bastianich, Emanuele Filiberto, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapio e l’eliminata Chiara Giordano.

A tenere banco sono stati però Laura Torrisi e Pamela Camassa che si sono sfidate in una prova di canto n una comparata canto. Nelle prove, la Camassa aveva raccontato in lacrime: “Mia nonna è stata male prima delle prove, adesso sta malissimo”. Continua dopo la foto









La Camassa è la prima a esibirsi e riesce a portare a casa un’ottima performance, poco dopo si scioglie in lacrime. Filippo Bisciglia finge di rimproverare la De Filippi: “Così le stronchi”. Anche Laura Torrisi si scioglie in lacrime nelle prove, ricordando il nonno. Nemmeno nell’esecuzione riesce a trattenere il pianto. Platinette è conquistata: “Mi ha mandato in brodo di giuggiole, la signora Torrisi ha cantato con la ‘cazzimma’”. Continua dopo la foto





Non tutti momenti rose e fiori. Ospiti della prima puntata di Amici Celebrities, Pio e Amedeo non hanno fatto sconti a nessuno. Sotto attacco è finito Marco Carta e il presunto furto alla Rinascente, Maria De Filippi li zittisce prontamente, ma con il sorriso. Pio e Amadeo tornano sul palco di Amici, questa volta in versione Celebrities, come ospiti della prima puntata. Continua dopo la foto







Il duo pugliese ha preso di mira oltre i rappresentatnti della politica italiana anche Marco Carta in merito al presunto furto avvenuto a La Rinascente di Milano qualche mese fa. “Maria non dirmi che tu e Maurizio vi siete lasciati – scherzano Pio e Amedeo – perchè sennò qua cade la baracca e si finisce a rubare come Marco Carta, che poi … comprati su Amazon il coso che toglie l’antitaccheggio, no?”. Maria De Filippi sorride ma è ferma nel ribadire più volte: “Non ha rubato”.

