“È finita”. Giulia Michelini, l’annuncio arriva in diretta a Verissimo: decisione irrevocabile

Una vera bomba, del tutto inaspettata, in diretta a Verissimo. Davanti al microfono di Silvia Toffanin Giulia Michelini si confessa. Parole cbe non piaceranno ai suoi tanti fan che immediatamente hanno inondato la rete come migliaia di messaggi. Ma la scelta è fatta. L’attrice ha prima detto a chiare lettere di pensare a un futuro oltre la recitazione (non ha detto che smetterà sicuramente, ma un’idea di dare un taglio o prendersi una lunga pausa dal set c’è), poi ha praticamente chiuso a un’eventuale nuova stagione della fortunata serie tv in onda su Canale 5.

“Ma è vero che vuoi cambiare vita?” chiede Silvia Toffanin. “Sì, sento il bisogno di sperimentare altro”, la risposta di Giulia che aggiunge che al momento si tratta di una suggestione che però potrebbe trovare un risvolto reale tra non molto: “C’è l’idea e vorrei che si avvicinasse alla mia concretezza“. La Michelini è pronta a dire addio alla recitazione? “No, però vorrei fare altro”. Continua dopo la foto









L’attrice insomma non lascerà le scene a breve ma non esclude l’ipotesi in futuro. Si passa all’argomento fiction. Stufa di fare Rosy Abate? “Stufa no, sono affaticata… Dopo tanti anni è difficile trovare cose nuove da raccontare“. Poi dà il colpo ai tanti affezionati della serie tv: “Per me è un personaggio che ha un arco conclusivo in questa serie.” La dichiarazione ha fatto tremare i polsi. Continua dopo la foto





Parole che però non arrivano come novità assoluta. “Le drò addio alla fine di questa stagione”, ha rivelato infatti in una recente intervista a Sorrisi. Una scelta dovuta per l’artista romana, che preferisce troncare i ponti con la mafiosa della fiction per evitare che il pubblico la identifichi troppo con il personaggio. “Nessuno sa come mi chiamo realmente”, ha specificato con amarezza. Continua dopo la foto







Sarà difficile tuttavia immaginare il futuro del progetto di Taodue senza la presenza di Giulia, stanca di quel personaggio che ha interpretato per la prima volta in Squadra Antimafia. “Sotto il fuoco incrociato dei palinsesti. È sopravvissuta grazie a voi”, scriveva intanto l’attrice sui social, pubblicando un’immagine promozionale di questo suo ultimo lavoro.

