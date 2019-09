Le novità nel cast (con l’amatissimo Giovanni Ciacci sostituito da Carla Gozzi e Guillermo Mariotto) e nel programma stesso, la nuova collocazione oraria (alle 14.50) e le critiche dei telespettatori alla padrona di casa (il pubblico l’accusa di essere noiosa e poco spontanea) con il risultato che i dati d’ascolto di ‘Detto Fatto’ sono tutto fuorché confortanti.

Una delle ultime puntate, per dire, ha registrato solo il 4,7% di share, mentre altri programmi pomeridiani come ‘Vieni da Me’, condotto da Caterina Balivo, si attestano sul 12,4% e ‘Uomini e Donne’ con Maria De Filippi arriva al 22,1%. Insomma, Bianca è un po’ in difficoltà quest’anno, ma ce la sta mettendo tutta a risollevare le sorti del suo ‘Detto Fatto’, come ha anche annunciato in un lungo post su Instagram dove dichiarava di non aver paura delle critiche costruttive e si diceva pronta a fare quei cambiamenti necessari per migliorare lo show. (Continua dopo la foto)









Come se tutto ciò non bastasse, poi, nei giorni scorsi è arrivata la ‘frecciatina’ di Ciacci, che con quel ‘Like’ a un tweet che di fatto stroncata la nuova edizione della trasmissione ha alzato un altro polverone. “Programma stravolto con la Guaccero che canta e recita, era già in calo da gennaio” aveva scritto un utente, ricevendo l’approvazione dello stylist, ora diventato un opinionista di Barbara D’Urso. Ma non è finita qui, perché a quanto pare ci sarebbero anche problemi interni a ‘Detto Fatto’. (Continua dopo la foto)





Nell’ultima puntata è infatti andato in scena uno scontro acceso fra Bianca Guaccero e Guillermo Mariotto con un fuori onda che non è sfuggito ai telespettatori. Tutto è iniziato quando Mariotto ha criticato duramente uno sketch della conduttrice e del comico Gianpaolo Gambi sulle coppie che si lasciano.“Che disastro che siete, lei come si chiama scusi – ha chiesto rivolgendosi al comico -. Gandhi? Cosa ci fa lì? Cosa ci fai in questo programma, cosa c’entri? Questi sketch li scrive lei? Chi glieli passa? Ma va, ora per lasciare qualcuno basta un sms ‘non voglio più stare con te’.”. (Continua dopo le foto)







Un commento pungente che ha visibilmente innervosito Bianca. “Mariotto invece lei cosa ci fa là?”, le ha chiesto. E lui, col sorriso: “Vi guardo, vi controllo, vi osservo, vi annuso!”. Ma quando però la Guaccero ha lanciato la pubblicità Mariotto, convinto che il suo microfono fosse staccato, ha detto, probabilmente rivolgendosi alla conduttrice: “Ma lei cerca rogna?”. Tornato in onda ‘Detto Fatto’, è sembrato tutto sotto controllo, ma pare che la Guaccero, stanca dei litigi con la sua nuova spalla, si sia già rivolta al direttore di Rai Due Carlo Freccero per risolvere la situazione.

