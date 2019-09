“Mi scoppia il cuore”. Temptation Island Vip, le immagini non mentono: Simone a pezzi

Sarà una puntata risolutiva quella di lunedì. Nel bene o nel male, qualcosa a Temptation Island Vip succederà. La anticipazioni che arrivano dall’isola più bollente della televisione toccano due dei protagonisti più amati, due di quelli che in questo inizio di trasmissione stanno tenendo alto l’interesse dei fan. Parliamo di Simone e Chiara. Il modello non sta vivendo un percorso semplice all’interno del reality show, ma probabilmente la puntata di lunedì 23 settembre sarà ancora più complicata per lui.

Tuttavia, Simone ha sempre trovato una giustificazione al comportamento di Chiara, arrivando a dire che ha intenzione di sposarla dopo Temptation Island Vip. Chissà se ciò che vedrà lunedì sera gli farà cambiare idea o meno. Non sappiamo cosa farà Chiara, ma di sicuro è qualcosa di importante visto che Alessia Marcuzzi vorrà parlare da sola con Simone al falò per comunicargli qualcosa di molto importate. La conduttrice parlerà col fidanzato di qualcosa che ha fatto o detto la sua fidanzata. Continua dopo la foto









Prima di farlo, ha mandato via gli altri fidanzati ed è rimasta da sola con Simone: un dettaglio che fa immaginare che Chiara potrebbe aver superato il limite.Prima di mostrargli il video, Alessia ha detto a Simone: “Devo parlare con te da solo di e dirti cosa importante”. Naturalmente vedendosi da solo al falò e dopo queste parole di Alessia, Simone è entrato nel panico più totale. Continua dopo la foto





“Il cuore mi sta scoppiando ora. Che è successo?”, è riuscito a pronunciare solo queste parole in risposta alla conduttrice. La Marcuzzi ha fatto una pausa, poi ha ricominciato a parlare: “Chiara ha in qualche modo raggiunto una nuova consapevolezza. Però prima di raccontarti esattamente quello che è successo io vorrei che tu vedessi un video”. Il video con le anticipazioni si è interrotto a questo punto, per cui tutto è da scoprire lunedì sera. Continua dopo la foto







Cosa avrà voluto dire Alessia Marcuzzi parlando di nuove consapevolezze? Forse che Chiara ha fatto affermazioni chiare e tonde sul suo rapporto con Simone, oppure tutto ha a che fare con un tentatore? Non sappiamo altro a riguardo. Intanto, però, le anticipazioni di Temptation Island Vip non sono ancora finite.

Ti potrebbe interessare: Mara Venier ‘affonda’ Giulia De Lellis: “L’ho intervistata ma ancora non so chi sia”