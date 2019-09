Piaccia o no, Giulia De Lellis è uno dei personaggi del momento. Il suo libro, scritto con Stella Pulpo, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, in pochi giorni ha venduto talmente tante copie da aver superato addirittura Stephen King. Un successo di fronte al quale non si può rimanere impassibili e così la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer è stata subito invitata alla prima puntata della stagione di ‘Domenica In’ (e anche a ‘Verissimo’, ma questa è un’altra storia).

E così, dopo aver ricevuto Romina Power e Amedeus, Mara Venier l’ha intervistata. Giulietta ha raccontato al pubblico della domenica di Raiuno di aver perso 6 chili per i tradimenti di Andrea Damante, il ragazzo conosciuto a Uomini e Donne con cui è stata insieme per 2 anni. Come ha scoperto ‘le corna’? Aveva una sensazione che ogni tanto le bussava in testa, ha spiegato alla zia Mara. (Continua dopo la foto)









“Un giorno, dopo una litigata, lui parte per il lavoro. Accendo il mio computer e trovo delle foto che non aveva cancellato – ha raccontato la De Lellis – Ho iniziato a contattare queste ragazze, ero una furia. Alcune negavano, altre ammettevano, altre ancora mi hanno contattato per prime. Quando l’ho saputo, la prima fase è stata: io in trance totale, respiravo per modo di dire. Poi ho fatto un disastro, gli ho rotto tutto, i famosi vestiti, la famosa playstation”. (Continua dopo la foto)





Giulia ha anche aggiunto: “Io ci scherzo su, ma è stata una bellissima storia. Tornerei indietro e rifarei tutto da capo”. Oggi, in ogni caso, è felice accanto ad Andrea Iannone, arrivato nella sua vita dopo Irama: “Penso che sia la mia persona, mi reputo molto, molto fortunata”. Ma concentriamoci su Mara Venier, che dopo l’intervista ha fatto intendere a La Repubblica di non aver ancora capito chi sia Giulia De Lellis. (Continua dopo le foto)







Intervistata dal quotidiani, alla domanda diretta “Sa chi è Giulia?”, la conduttrice di Domenica In ha spiazzato tutti rispondendo così: “Sa che non lo so? Ovvero, non lo sapevo, però ha scritto questo libro sulle corna, che è vendutissimo. Piace ai giovani, ha fatto il Grande Fratello, ha un sacco di follower. E allora dico: va bene, chiamiamo Giulia De Lellis. Adesso che l’ho intervistata ho capito chi è? Boh. Sa che mica l’ho capito? Fa l’influencer, sta con Iannone, il motociclista, che prima stava con Belen… boh”.

