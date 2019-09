Ida Platano di Uomini e Donne, dietrofront? Finita a maggio la travagliata storia d’amore con Riccardo Guarnieri e tornata da poco in studio, da single, con la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, la dama di Brescia sembrava sicurissima del punto messo alla relazione con il cavaliere di Taranto. Nel corso del primo appuntamento della stagione del trono over, con molta sincerità Ida aveva confessato di sentire un’altra persona.

Non prima, chiaramente, di aver avuto uno scontro con Guarnieri, che durante l’estate si era presentato a Brescia per andare a trovarla ma lei non si era fatta vedere. Il figlio Samuele non stava bene, ha spiegato lei, quindi non aveva tempo per discutere con un ex. E poi: “Non ti ho detto che ho apprezzato il gesto che tu sei venuto? Il tuo gesto è stato bello, però si è fermato lì”. (Continua dopo la foto)









Quindi la rivelazione, davanti a Riccardo e al pubblico di Uomini e Donne, su Andrea Filomena di Temptation Island, il ragazzo che Ida sente da un po’ di tempo: “A oggi dico che sto molto bene, mi dà forza mio figlio, mi hanno aiutato amici e amiche, e poi da circa un mese e mezzo sto sentendo una persona che ha partecipato a Temptation. Si chiama Andrea (Filomena, ndr), e non c’è nulla, però mi ha fatto anche bene sentire un’altra persona. Tutto qua!”. (Continua dopo la foto)





La reazione di Riccardo? Stizzita: “Spero che sia il guerriero che stai cercando!”, ha replicato. Ora nuove rivelazioni, sempre di Ida. Sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne ha chiarito che con Andrea non c’è nulla. (“Abbiamo anche parlato di lavoro, perché siamo entrambi parrucchieri, ma niente di più”), ma soprattutto non ha negato di provare ancora un certo trasporto nei confronti di Riccardo. (Continua dopo le foto)







Ida Platano, nell’intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine ufficiale ha rivelato di non essere affatto indifferente al fascino di Riccardo. “La prima cosa che mi sono detta quando ho rivisto Riccardo in studio è stata: è sempre bellissimo”, ha confessato la dama. E poi: “Non possono negare che averlo davanti ancora mi faccia effetto”. Anche Riccardo, in realtà, in puntata è sembrato ancora interessato. Lo ha notato anche Maria De Filippi… Si riaccenderà la fiamma tra Ida e Riccardo? Vedremo quello che succederà nelle prossime puntate.

