Insieme a Luca Sardella Janira Majello è stato uno dei volti più amati della Rai. Lui, sempre con la sua coppola abbinata alla camicia, e lei, con i boccoli biondi e il sorriso smagliante, hanno intrattenuto per anni gli italiani con i programmi dedicati alla floricoltura e alla botanica. Ma che fine ha fatto Janira? Inizia la sua carriera quando si presenta al Concorso di Miss Eleganza Lazio nel 1989 e poi a quello di Miss Italia, accedendo alla finale.

L’anno successivo incontra Luca Sardella di cui diventerà collaboratrice, e con lui presenta di vari programmi televisivi dedicati alla floricoltura e alla botanica su Rai 2, tra cui Una pianta al giorno. Questa attività le apre la strada dell’editoria, dove inizia la collaborazione con varie testate di cucina e botanica. Torna in televisione sempre accanto a Sardella in Verdissimo dal 1991 al 1994 e successivamente in Verdemattina dal 1994 al 1998 e sempre nel 1998 conduce I consigli di Janira per Rai 1. (Continua a leggere dopo la foto)









A partire dal 2001 dirada le sue presenze in televisione, continuando a redigere articoli su varie riviste. Dal 2012 è direttrice del periodico mensile Vivere Light, dedicato ai temi del cibo, della cucina e del benessere. Nel 2015 insieme a Luca Sardella, presenta un piccolo spazio all’interno di Striscia la Notizia. Luca Sardella, laureato in agraria, è entrato nel mondo della televisione arredando giardini per alcuni personaggi dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto)





Da lì è arrivato a condurre uno spazio sul verde nella trasmissione Mattina 2 nel 1990. Dopo la partecipazione a vari programmi, ha trovato in Janira Majello la sua dolce metà e i due insieme sono diventi l’emblema del pollice verde catodico: Verdissimo (1992) su Raidue, Verdemattina su Raiuno e Raisat e, dal 1998 al 2001, La vecchia fattoria: nel settore della botanica divulgata in tv non li ha battuti nessuno. (Continua a leggere dopo la foto)





Non tutti sanno che, in realtà, Janira Majello (nata a Napoli 3 dicembre 1970) e Luca Sardella non sono fidanzati e non hanno mai avuto una storia. Janira continua a dedicarsi alla natura e pochi giorni fa è stata promotrice di un evento SPORT&PRAY (sport e preghiera) insieme a Don Daniele, il sacerdote della Chiesa di Santa Chiara di Latina.

Luca Sardella innamorato a 63 anni: baci e coccole con la fidanzata (mai vista)