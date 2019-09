Con una magistrale interpretazione della poesia di Chiedi chi erano i Beatles, cantata da Gaetano Curreri e gli Stadio nel 1984, Agostino Penna si è aggiudicato la seconda puntata di Tale e Quale Show 9. Il cantante, pianista e compositore è passato dagli stacchi musicali di Uomini e donne a condurre anche la classifica complessiva del programma condotto da Carlo Conti, con 120 punti.

Anche in questa seconda puntata è stato unanime il consenso dei tre giudici (secondo Salemme ha fatto “un capolavoro”), rinforzati da Enrico Brignano, quarto giurato con sbandierato “conflitto di interessi” con Flora Canto. La showgirl è stata presentata da Enrico Brignano come “Il mio amore”. Imita Syria e canta ‘Sei tu’. Enrico Brignano si maschera con degli spessi occhiali e afferma di essere “imparziale”: “Sono un critico”. (Continua a leggere dopo la foto)









Flora Canto commenta: “Io sono una professionista e pretendo imparzialità. Mi avete fatto venire un’ansia. Ho pensato ora scendo e faccio un casino” e su Enrico Brignano: “Condividiamo la stessa figlia”. Il giudice dice: “Ho visto un grande cambiamento, sul canto è stata leggera, incisiva, fantastica”. Loretta Goggi parla di una “partenza un po’ insicura”, poi però è andata migliorando. (Continua a leggere dopo la foto)





Brignano ha cercato di essere imparziale nelle sue votazioni ma c’è stato un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori della trasmissione. In molti hanno notato lo sguardo di Enrico durante la performance di Flora. “Trovate qualcuno che vi guarda come Brignano guarda Flora”, “Si vede proprio che @EnricoBrignano è innamorato”, “Si ma datemi qualcuno che mi guardi come Enrico Brignano guarda Flora”, sono solo alcuni dei tweet lanciati durante l’esibizione della Canto. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma non è finita qui. Perché durante l’esibizione del vincitore Antonio Penna i due si sono alzati e hanno ballato un lento. ”Uno dei più bei momenti di sempre di #taleequaleshow: Agostino Penna che canta in maniera eccelsa Gaetano Curreri e @FloraCanto ed @EnricoBrignano che ballano sullo sfondo. Bella televisione”, ha scritto una telespettatrice.

